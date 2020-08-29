США и государства Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Дипломатические представители США, стран ЕС, Швейцарии и Великобритании в совместном заявлении призвали власти Белоруссии прекратить запугивание протестующих, насилие и преследование их по политическим мотивам.

В совместном заявлении, которое размещено на сайте представительства ЕС в Минске, дипломаты призывают белорусские власти «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Также отмечается необходимость прекращения запугивания и преследование по политическим мотивам мирных граждан. Кроме того, авторы заявления выразили свою солидарность с жителями Белоруссии.

«Мы призываем официальный Минск соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности», – говорится в совместном заявлении дипломатических представителей США, стран ЕС, Швейцарии и Великобритании

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 самолётов ВВС США базируются в 20 минутах подлёта к республике, предположив, что «у них на подвесках, может быть, ядерное оружие».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там, – отметил он. - Но нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлёта до нашей территории».

Кроме того, Лукашенко напомнил о «гусеницах танков на территории Польши и Литвы», а также предупредил, что если войска НАТО «дёрнутся на западной границе», то Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Сегодня глава российского государства Владимир Путин назвал выборы президента Белоруссии, состоявшимися.

«Москва исходит из того, что выборы состоялись», – сказал президент РФ в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву.