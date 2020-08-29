Вход/Регистрация Подписка

США и государства Европы выпустили совместное заявление по Белоруссии

Москва, 29.08.2020

Дипломатические представители США, стран ЕС, Швейцарии и Великобритании в совместном заявлении призвали власти Белоруссии прекратить запугивание протестующих, насилие и преследование их по политическим мотивам.

В совместном заявлении, которое размещено на сайте представительства ЕС в Минске, дипломаты призывают белорусские власти «прекратить насилие и угрозы применения военной силы против собственных граждан, а также немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Также отмечается необходимость прекращения запугивания и преследование по политическим мотивам мирных граждан. Кроме того, авторы заявления выразили свою солидарность с жителями Белоруссии.

«Мы призываем официальный Минск соблюдать принятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека. Мы ожидаем полноценного и прозрачного расследования всех предполагаемых преступлений и злоупотреблений с целью привлечения виновных к ответственности», – говорится в совместном заявлении дипломатических представителей США, стран ЕС, Швейцарии и Великобритании 

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 18 самолётов ВВС США базируются в 20 минутах подлёта к республике, предположив, что «у них на подвесках, может быть, ядерное оружие».

«Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там, – отметил он. - Но нет, они их перебросили сюда – 15-20 минут подлёта до нашей территории».

Кроме того, Лукашенко напомнил о «гусеницах танков на территории Польши и Литвы», а также предупредил, что если войска НАТО «дёрнутся на западной границе», то Минск и Москва задействуют совместную группировку вооружённых сил.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Сегодня глава российского государства Владимир Путин назвал выборы президента Белоруссии, состоявшимися.

«Москва исходит из того, что выборы состоялись», – сказал президент РФ в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  2. LADA Sport ROSNEFT с победами перешла гоночный экватор
    В Волоколамском районе Подмосковья, близ деревни Шелудьково на гоночном треке Moscow Raceway состоялся 4 этап РСКГ 2020 (Российской серии кольцевых гонок). Несмотря на теплую и ясную погоду, на трибунах пусто, лишь немногочисленные представители СМИ, специально приглашенные гости и квадрокоптеры наблюдают за участниками — гонки проходят в закрытом режиме.
  3. Полная катастрофа в экономике Германии
    Восстановление немецкой экономики после пандемии будет зависеть от потребителей.
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама