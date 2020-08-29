В Кремле ответили на вопрос о возможном переносе саммита ЕАЭС из Минска

Глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном переносе саммита ЕАЭС, который должен пройти этой осенью в Минске.

Как подчеркнул представитель Кремля, пока никаких решений о переносе саммита в Россию не принималось, передаёт РИА Новости.

«Таких решений точно не принималось», – подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Предыдущая встреча, которая должна была состояться 19 мая в Минске из-за пандемии коронавируса прошла в формате видеосвязи.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин назвал выборы президента Белоруссии, которые прошли 9 августа, состоявшимися.

«Москва исходит из того, что выборы состоялись», – сказал президент РФ в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву.