Apple обошла Saudi Aramco в списке самых дорогих компаний мира

В прошлую среду в Вашингтоне прошли слушания антитрестовского подкомитета комитета по юридическим вопросам Палаты представителей Конгресса США, на котором давали показания руководители Большой четверки. Среди них был и руководитель Apple Тим Кук.

Большую четверку, в которую, кроме Apple, входят Google, Amazon и Facebook, обвиняют в монопольном положении на рынке и в ведении бизнеса методами, которые не соответствуют ни демократии, ни свободному рынку.

Интерес властей к IT-гигантам объясняется просто. Помимо монопольного положения, позволившего им получить невиданную власть и во многом даже заменять государство, они принадлежат к высокотехнологичному сектору, который один из очень немногих сумел заработать на пандемии. Причем, заработать очень даже неплохо.

На следующий день после слушаний в Конгрессе Большая четверка опубликовала результаты деятельности во втором квартале. Они подтвердили, что IT-гиганты живут как будто в другой реальности по сравнению со всей остальной экономикой, в которой сейчас усиливается кризис.

Apple подтвердила претензии на статус самой дорогой компании планеты. Несмотря на закрытие в последние месяцы десятков магазинов чистая прибыль американского IT-гиганта составила в апреле-июне 11,3 млрд долларов, а доход - 59,7 млрд долларов благодаря очень сильным продажам iPhone SE и рекордным показателям App Store, выросшим на 15% по сравнению с первым кварталом. Высокие показатели позволили рыночной стоимости Apple увеличиться до 1,8 трлн долларов, что на 40 млрд больше, чем у Saudi Aramco. Компания Тима Кука забрала титул самой дорогой компании у аравийского нефтяного гиганта.

Сейчас, похоже, наступило время больших перемен и рыночных потрясений. Reliance Industries, к примеру, сместила со второго места самых дорогих энергетических компаний ExxonMobil. Причем, к рывку Reliance самое прямое отношение тоже имеет IT-бизнес. Он был бы невозможен без крупных инвестиций Google в Jio Platforms, цифровой сегмент Reliance.

Преимущества IT-сектора во времена коронавирусной пандемии очевидны. Высокотехнологичным компаниям удалось легко перевести своих сотрудников на удаленный режим работы, что очень существенно смягчило последствия карантина и сделало акции IT-компаний привлекательными активами для инвесторов, сидящих дома.

Естественно, в нефтяной промышленности ситуация совсем другая. Кроме пандемии и карантина, нефтяным компаниям приходится бороться с катастрофическим спадом спроса на нефть и ее переизбытком на рынках, которые привели к резкому падению их доходов. Saudi Aramco, самая дорогая энергетическая компания планеты, в этом отношении не исключение, а подтверждение уязвимого положения нефтяного сектора.

Данных о деятельности Aramco во втором квартале пока нет. Они появятся 9 августа, но уже сейчас очевидно, что они будут плохие. В январе-марте, когда последствия коронавирусной пандемии только начали проявляться в экономике, прибыль саудовского гиганта упала на 25%. Достаточно сказать, что цены на нефть рухнули в конце квартала. В марте Aramco понизила свои апрельские официальные цены на нефть (OSP), а в апреле сделала то же самое с майскими ценами. Флагман аравийской нефтяной промышленности смог поднять OSP только в июне, в последнем месяце второго квартала.

Все это, считают аналитики Oil Price, очевидно, снизит доход Aramco во втором квартале до 40 млрд долларов. Для сравнения: во втором квартале 2019 года доход был 75 млрд долларов. Естественно, гордым саудитам придется распроститься с первым местом и долго ждать лучших времен, которые в нефтяной отрасли наступят нескоро.