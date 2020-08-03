Эпидемиолог уверен, что изоляторы в отелях Турции не уберегут туристов от COVID-19

В турецких отелях появились специализированные изоляторы на случай, если среди туристов будут выявлены больные коронавирусом. По словам эпидемиолога Вадима Покровского, подобные меры не смогут полностью защитить посетителей отелей от вируса в связи с большим скоплением иностранцев на курортах.

Недавно в федерации отельеров Турции заявили о подготовке отелей страны к приему заграничных туристов. Всех гостей с COVID-19 будут помещать в изоляторы, расположенные при гостиницах. Остальные жильцы смогут продолжить отдых при условии использования защитных масок и соблюдении социальной дистанции.

Покровский подчеркивает, что турецкие санитарные службы обязаны контролировать соблюдение эпидемиологических мер в местных отелях. Тем не менее, независимо от этого все равно сохраняется опасность получить большое количество зараженных коронавирусом. Связано это с наплывом отдыхающих: толпы людей, приехавших из разных стран, обеспечат быстрое распространение болезни.

При этом неизвестно, способна ли турецкая система здравоохранения справиться с резкой вспышкой COVID-19. Эпидемиолог считает, что подобные моменты должны обсуждаться с российской эпидемиологической службой для проработки плана эвакуации туристов в случае необходимости.

Исходя из статистики ВОЗ, на территории Турции от нового коронавируса погибло свыше 5600 человек. Страна занимает пятую позицию в общемировом рейтинге по количеству заболевших вирусом. Ранее были опубликованы пять весомых причин отказаться от посещения турецких курортов в 2020 году.