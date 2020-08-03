«Газпром» намерен оспорить штраф Польши

Как сообщили в компании «Газпром», запрашиваемая польским антимонопольным регулятором UOKiK информация не имеет никакого отношения к антимонопольному расследованию по «Северному потоку — 2».

«Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK предоставить обоснование правомерности запроса соответствующей информации», - сообщили в российском концерне. Однако, по словам представителей «Газпрома», обоснований они так и не получили, а штраф намерены обжаловать в суде.

Ранее стало известно, что польская антимонопольная служба UOKiK выдала постановление на взыскание с российской компании «Газпром» штрафа в размере $57 млн за отказ предоставить информацию в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2». Руководитель службы Томаш Хрустный выдал постановление на взыскание с российской компании штрафа на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) из-за отсутствия конкретных шагов по разбирательству, которое «проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"».

Ранее польский антимонопольный регулятор уже обязал выплатить 172 миллиона евро швейцарскую Engie Energy, также не предоставившей информацию по проекту «Северный поток». В 2018 году обвинения в сокрытии информации были предъявлены нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Напомним, трубопровод «Северный поток» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Часть трубопровода будет проложена в исключительно экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании.