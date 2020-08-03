Вход/Регистрация Подписка

«Газпром» намерен оспорить штраф Польши

Москва, 03.08.2020

Как сообщили в компании «Газпром», запрашиваемая польским антимонопольным регулятором UOKiK информация не имеет никакого отношения к антимонопольному расследованию по «Северному потоку — 2».

«Ранее ПАО "Газпром" в своем ответе попросило UOKiK предоставить обоснование правомерности запроса соответствующей информации», - сообщили в российском концерне. Однако, по словам представителей «Газпрома», обоснований они так и не получили, а штраф намерены обжаловать в суде.

Ранее стало известно, что польская антимонопольная служба UOKiK выдала постановление на взыскание с российской компании «Газпром» штрафа в размере $57 млн за отказ предоставить информацию в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2». Руководитель службы Томаш Хрустный выдал постановление на взыскание с российской компании штрафа на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) из-за отсутствия конкретных шагов по разбирательству, которое «проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"».

Ранее польский антимонопольный регулятор уже обязал выплатить 172 миллиона евро швейцарскую Engie Energy, также не предоставившей информацию по проекту «Северный поток». В 2018 году обвинения в сокрытии информации были предъявлены нидерландским Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Напомним, трубопровод «Северный поток» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии суммарной мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Часть трубопровода будет проложена в исключительно экономических зонах Финляндии, Швеции и Дании.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю
    Традиционно в конце лета российская валюта находится под давлением. Ситуация для рубля в этом году пока также не внушает оптимизма. Однако некоторую поддержку нацвалюте может оказать тенденция на ослабление доллара на международных рынках
  3. Рубль и невидимая рука рынка: что стоит за обвалом национальной валюты?
    Падение курса рубля последовавшее за очередным заседанием ЦБ РФ, вызвало много разговоров, в том числе о девальвации. Однако главный фактор, влияющий на динамику рубля, остался неизменным
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама