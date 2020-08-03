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Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в июле снизился до 48,4 пункта

Москва, 03.08.2020

Активность в производственном секторе России сократилась быстрее в июле на фоне коронавирусного кризиса и последовавшем за этим падением спроса, показали данные индекса менеджеров по закупкам (PMI) компании IHS Markit.

Отмечается, что индекс активности в промышленности РФ в июле снизился до 48,4 пунктов по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее. При этом показатель оставался ниже отметки в 50 пунктов, который отделяет рост активности от ее сокращения, причем это продолжалось 15-й месяц подряд.

"Несмотря на то, что объем производства увеличился, объемы производства снизились на фоне сокращения спроса и колебаний со стороны клиентов", - отметил экономист IHS Markit Сиан Джонс - компании, которая выпускает данные исследования.

Опустившись до рекордно низкого уровня в 31,3 пункта в апреле - первом месяце, когда в России были введены масштабные ограничительные меры для остановки распространения пандемии коронавируса, общий индекс экономической активности в РФ начал восстанавливаться. В то же время показатель активности в промышленности увеличивался в июле второй месяц подряд.

Однако спрос в июле оставался довольно слабым из-за неопределенности на фоне пандемии коронавируса, которая сдерживала рост инфляции в секторе, несмотря на рост цен на импортные товары.

В июле российские компании еще больше сократили численность рабочей силы в попытке сократить расходы, показатель оптимизма в секторе увеличился до шестимесячного максимума.

"Хотя рост уверенности среди производителей товаров обнадеживает, наш (компании IHS Markit) последний прогноз предусматривает годовое сокращение промышленного производства (в России) на 6,4% в 2020 году и медленное восстановление производства до пандемического уровня", - отметил Джонс.

Как заявляло в июле Минэкономразвития России, в июне в РФ наблюдалось постепенное восстановление выпуска обрабатывающей промышленности за счет снятия карантинных ограничений. Наибольшее восстановление динамики наблюдалось в производсте потребительских товаров - этому способствовало открытие розницы в сфере непродовольственных товаров в большинстве регионов страны.

Кроме того, в июне наблюдался уверенный рост производства в сфере продукции первой необходимости. В месячном выражении объем выпуска в пищевой промышленности вырос на 3%, а фармацевтической продукции – 14,4%.

Что касается сферы добычи полезных ископаемых, то в июне в условиях действия сделки ОПЕК+ и слабого внешнего спроса продолжилось падение добычи. В отрасли добычи природного газа наметилось восстановление на фоне восстановления экономики в странах-основных клиентах данной отрасли.

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