Китай наносит удар по ослабевшему доллару

Американский доллар сдает свои позиции на мировой арене, причем делает это настолько стремительно, что многие эксперты и представители крупнейших инвестбанков начали бить тревогу.
С апреля индекс доллара к корзине шести основных валют потерял уже 10%. Это колоссальное изменение, достаточно сказать, что так низко этот индикатор последний раз находился в мае 2018 года.
Эксперты Goldman Sachs уже успели выпустить предупреждение, что монетарная и фискальная политика США, то есть фактическое «разбрасывание денег с вертолета», очень сильно подрывает доверие к доллару, более того, впервые возникают реальные опасения относительно будущего доллара как резервной валюты.
Стоит отметить, что фундаментальные основы также играют против доллара. Мы фактически наблюдаем идеальный шторм для американской валюты: непрекращающееся снижение реальной доходности трежерис, едва ли не самая сложная в мире ситуация с коронавирусом, и чрезмерный двойной дефицит — бюджета и платежного баланса одновременно.
Понятно, что такой ситуацией не преминет воспользоваться Китай. Наверно, нет лучшего момента, чтобы ударить по главному оружие геополитического соперника – доллару.
И, похоже, власти Поднебесной уже ведут ожесточенную войну с США на валютном фронте, просто делают это тихо, не привлекая внимания.
Так, по данным Государственной администрации по иностранным валютам КНР, процент платежей и поступлений, выраженных в юанях, в общих валютных операциях, проведенных банками для своих клиентов, увеличился за два года с 19 до 37%. Эксперты Bloomberg, в свою очередь, подсчитали, что использование китайскими компаниями доллара в трансграничных операциях сократилось за этот период с 70 до 56%.
Конечно, эти изменения могут отражать лишь желание компаний снизить валютные риски, но в реальности больше похожи на планомерный отказ от американской валюты.
Эксперты также отмечают решение миллиардера Джека Ма провести размещение Ant Group не в Штатах, как планировалось изначально, а в Шанхае или Гонконге. Да и многие другие китайские компании, имеющие листинг на биржах США, также приняли решение уйти из Америки.
Еще раз стоит добавить — Штаты сами создают предпосылки для валютной войны против доллара. Вашингтон без конца использует статус своей валюты для оказания геополитического давления на те или иные страны, введения санкций и так далее. Это мало кому нравится, но, пожалуй, только Китай, обладающий едва ли не крупнейшей экономикой в мире, может что-то противопоставить американцам.
Россия, как известно, первой дала бой доллару, распродав практически все трежерис из своих резервов. И хотя экономика нашей страны не сопоставима по своим размерам ни с американской, ни с китайской, определенные выгоды от этих действий все же есть.
Прежде всего, конечно, избавление от долларов позволило в определенной степени обезоружить США в плане санкционного давления.
Кроме того, как известно, Банк России перевел существенную часть своих резервов в золото, евро и юани.
Вложение в золото, без всяких сомнений, стало лучшей инвестицией, ведь стоимость унции этого драгоценного металла с тех пор неуклонно росла и недавно обновила исторический максимум.
Многие критиковали ЦБ за вложения в евро и юани, подсчитывая, сколько денег на переоценке было потеряно, однако сейчас критики вынуждены замолчать. С 2014 года выше текущих уровней курс пары евро/доллар находился только в первой половине 2018 года.
Да, вложения в юань, с точки зрения стоимости пока себя не оправдали, но в долгосрочной перспективе все еще может измениться – как и в случае с евро.