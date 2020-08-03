Китай наносит удар по ослабевшему доллару

Американский доллар сдает свои позиции на мировой арене, причем делает это настолько стремительно, что многие эксперты и представители крупнейших инвестбанков начали бить тревогу.

С апреля индекс доллара к корзине шести основных валют потерял уже 10%. Это колоссальное изменение, достаточно сказать, что так низко этот индикатор последний раз находился в мае 2018 года.

Эксперты Goldman Sachs уже успели выпустить предупреждение, что монетарная и фискальная политика США, то есть фактическое «разбрасывание денег с вертолета», очень сильно подрывает доверие к доллару, более того, впервые возникают реальные опасения относительно будущего доллара как резервной валюты.

Идеальный шторм для доллара

Стоит отметить, что фундаментальные основы также играют против доллара. Мы фактически наблюдаем идеальный шторм для американской валюты: непрекращающееся снижение реальной доходности трежерис, едва ли не самая сложная в мире ситуация с коронавирусом, и чрезмерный двойной дефицит — бюджета и платежного баланса одновременно.

Понятно, что такой ситуацией не преминет воспользоваться Китай. Наверно, нет лучшего момента, чтобы ударить по главному оружие геополитического соперника – доллару.

И, похоже, власти Поднебесной уже ведут ожесточенную войну с США на валютном фронте, просто делают это тихо, не привлекая внимания.

Так, по данным Государственной администрации по иностранным валютам КНР, процент платежей и поступлений, выраженных в юанях, в общих валютных операциях, проведенных банками для своих клиентов, увеличился за два года с 19 до 37%. Эксперты Bloomberg, в свою очередь, подсчитали, что использование китайскими компаниями доллара в трансграничных операциях сократилось за этот период с 70 до 56%.

Конечно, эти изменения могут отражать лишь желание компаний снизить валютные риски, но в реальности больше похожи на планомерный отказ от американской валюты.

Эксперты также отмечают решение миллиардера Джека Ма провести размещение Ant Group не в Штатах, как планировалось изначально, а в Шанхае или Гонконге. Да и многие другие китайские компании, имеющие листинг на биржах США, также приняли решение уйти из Америки.

Еще раз стоит добавить — Штаты сами создают предпосылки для валютной войны против доллара. Вашингтон без конца использует статус своей валюты для оказания геополитического давления на те или иные страны, введения санкций и так далее. Это мало кому нравится, но, пожалуй, только Китай, обладающий едва ли не крупнейшей экономикой в мире, может что-то противопоставить американцам.

О России

Россия, как известно, первой дала бой доллару, распродав практически все трежерис из своих резервов. И хотя экономика нашей страны не сопоставима по своим размерам ни с американской, ни с китайской, определенные выгоды от этих действий все же есть.

Прежде всего, конечно, избавление от долларов позволило в определенной степени обезоружить США в плане санкционного давления.

Кроме того, как известно, Банк России перевел существенную часть своих резервов в золото, евро и юани.

Вложение в золото, без всяких сомнений, стало лучшей инвестицией, ведь стоимость унции этого драгоценного металла с тех пор неуклонно росла и недавно обновила исторический максимум.

Многие критиковали ЦБ за вложения в евро и юани, подсчитывая, сколько денег на переоценке было потеряно, однако сейчас критики вынуждены замолчать. С 2014 года выше текущих уровней курс пары евро/доллар находился только в первой половине 2018 года.

Да, вложения в юань, с точки зрения стоимости пока себя не оправдали, но в долгосрочной перспективе все еще может измениться – как и в случае с евро.