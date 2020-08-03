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Коронавирус: опубликована мировая статистика на утро 3 августа

Москва, 03.08.2020
  • Коронавирус: опубликована мировая статистика на утро 3 августа

ТАСС

По данный университета Джонса Хопкинса, к утру 3 августа в мире заразились новой коронавирусной инфекцией 18 миллионов человек в 188 странах. По информации проекта, в мире инфицировано 18 019 472 человека, суточный прирост заболевших составил около 224 тысяч. Число безвозвратных потерь за все время эпидемии составило 688 369, поправились более 10,6 миллиона человек.

На первом месте мирового антирейтинга по-прежнему находятся США, где число заболевших превысило 4,66 миллиона человек. Второе место занимает Бразилия. В стране более 2,73 миллиона инфицированных. На третьей строчке стремительно растущая Индия – здесь выявлено более 1,75 миллиона заразившихся человек. Россия на четвертой позиции (849,2 тысячи). На пятой строчке закрепилась ЮАР (511,4 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Наибольшее число летальных исходов зарегистрировано в США - 154 859 человек. Также высокая смертность - более 10%, фиксируется в странах Европы, наиболее пострадавших от пандемии.

В России эпидемия идет на спад, в стране отмечается устойчивое снижение прироста больных коронавирусной инфекцией, однако, число новых случаев держится пока на отметке выше 5 тыс. за сутки. По последним данным выявлено 5427 заболевших. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 849 227 случаев заражения коронавирусом, из которых выздоровели 650 тысяч пациентов, 14 128 человек скончались.

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