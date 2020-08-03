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Курс доллара: аналитики рассказали, ждать ли нового обвала рубля

Москва, 03.08.2020
  • Курс доллара: аналитики рассказали, ждать ли нового обвала рубля

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Рубль завершил прошлую неделю обвалившись в обеих валютных парах. Так, вечером в пятницу, 31 июля на торгах Мосбиржи курс доллара составил 74,50 руб., что сразу на 2,66 руб. дороже чем было ровно неделю назад. Евро торговался по 88,02 руб., прибавив за 7 дней 4,45 руб. При этом в пятницу доллар торговался выше 74,00 руб. впервые с 14 мая, а евро преодолел отметку в 88,00 руб. впервые с 30 марта.

Таким образом, июль стал для нацвалюты вторым месяцем падения – на 4,2% к доллару и на 8,7% к евро, это максимальное падение с марта.

По мнению экспертов, обрушение рубля стало следствием снижения спроса на ОФЗ после агрессивного понижения ключевой ставки Банком России. Кроме того, против курса сыграли такие факторы, как уменьшение продаж валюты в рамках бюджетного правила, а также активная конвертация инвесторами дивидендов отечественных компаний в валюту.

Как подчеркнул Олег Богданов из QBF, слабость нацвалюты видна невооруженным глазом, а после того, как рубль прошёл важный уровень сопротивления в 74,00, ему теперь прямая дорога к следующей психологической отметке – в 75,00 руб.

«Вполне возможно, что уже сегодня-завтра рубль пробьёт её. Если же негатив, прежде всего – внешний – усилится, то курс российской валюты может до конца этой недели провалиться и к 76,00. Но будем надеяться, что этого всё-таки не произойдёт», – отметил он.

Согласен с Богдановым аналитик финансовых рынков «Сбербанк Первый» Игорь Шибанов, который напомнил, что август для рубля – проклятый месяц.

«В этом месяце всегда есть повышенный спрос на иностранную валюту, как со стороны корпораций, так и со стороны населения. Поэтому рубль в августе всегда находится под давлением. А сейчас, после того, как уровень 73,00-74,00 оказался прорванным, открылась прямая дорога к 75,00 -76,00. Это, по нашему мнению, вполне адекватный диапазон для курса рубля на ближайшую перспективу», – резюмировал он.

Антон Покатович из «БКС Премьер» предположил, что в этом месяце нацвалюта сохранит склонность к некоторому ослаблению. Но, как считает он, такого обвала, который наблюдался в конце июля, всё-таки не будет.

«Наш прогноз: курс рубля станет формироваться в широком диапазоне 71,50–74,00. Конечно, нельзя исключать и пробоя отметки в 75,00. Но для этого должен, как минимум ухудшиться санкционный фон или произойти ещё что-нибудь экстраординарное», – подчеркнул эксперт.

В пользу ослабления курса нцвалюты, по мнению Покатовича, продолжат выступать также такие факторы, как дальнейшее ослабление счёта текущих операций и вектор движения ключевой ставки.

Между тем, Василий Солодков из Банковского института НИУ-ВШЭ отметил, что курс рубля будет формироваться на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, российская валюта останется под давлением новостей о снижении спроса на энергоносители и информации об увеличении заболевших коронавирусом в мире.

«В таких условиях рубль продолжит умеренно ослабляться, продвигаясь к рубежу в 75,00», – подчеркнул он.

В свою очередь, Андрей Кочетков из «Открытие Брокер» уверен, что в наступившем месяце рубль может развернуться и к доллару, и к евро. Как пояснил аналитик, фактор конвертации дивидендов нерезидентами уже исчерпал своё влияние. При этом большая часть так называемых «горячих» денег вышла из ОФЗ, а мировые регуляторы сохраняют мягкую денежную политику.

«Всё это означает, что российская валюта со своей положительной доходностью может вновь разогреть аппетит глобальных инвесторов к рублю», – подчеркнул Кочетков.

Также эксперт напомнил, что на Forex продолжается укрепление евро, прежде всего против доллара. И это, по его мнению, оказывает давление на другие валюты.

«Но реальная доходность в евро остаётся отрицательной, то есть держать средства в единой валюте ЕС – убыточно. В РФ же ставка ЦБ и доходность рынка облигаций сейчас превышают инфляцию, что означает наличие положительной реальной доходности в рубле. В этой связи в начале последнего летнего месяца мы ожидаем, что рубль сделает попытку вернуться в диапазон 72,00-72,50 в паре с долларом и в коридор 85,00-85,50 в паре с евро», – заявил Кочетков.

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