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Microsoft не откажется от планов покупки TikTok

Москва, 03.08.2020
#IT
#Экономика
#Слияния и поглощения
  • Microsoft не откажется от планов покупки TikTok

Фото из открытых источников

Microsoft заявил, что продолжит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке сервиса по созданию и просмотру видео TikTok на территории США. Как сообщает Financial Times (FT), заявление сделано после разговора генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы с президентом США Дональдом Трампом. Потенциальная сделка будет включать, по сообщениям СМИ, покупку активов TikTok и на территории Канады, Австралии и Новой Зеландии. В заявлении Microsoft о планах купить TikTok подчеркивается, что особое внимание будет уделяться вопросам безопасности и выгоды сделки для Соединенных Штатов. В заявлении также говорится, что в Microsoft полностью осознают обоснованность тревог президента Трампа, который намерен запретить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов по соображениям национальной безопасности.

Сервис подозревают в краже данных пользователей. К слову, австралийские власти сейчас тоже проверяют TikTok на предмет незаконного использования данных пользователей.

В самом конце прошлого года Пентагон уже запретил американским военнослужащим пользоваться этим китайским приложением, а первых числах 2020 года такой же запрет ввели Госдеп и Министерство внутренней безопасности США.

В прошлую пятницу Дональд Трамп объявил о намерении запретить приложение, что автоматически запрещает покупать его любой американской компании, включая Microsoft. Заявление IT-гиганта и факт разговоры между Нателлой и Трампом означает, что скорее всего президент Трамп подождет с объявлением запрета до окончания переговоров между Microsoft и ByteDance. Microsoft намерен ускорить переговоры с тем, чтобы закончить их не позднее 15 сентября. В заявлении компании подчеркивается, что будут приняты все меры для того, чтобы личные данные примерно 100 миллионов американских пользователей TikTok оставались в США и чтобы все данные стирались с серверов, находящихся за границей. Microsoft уже отправил уведомление о планах приобрести TikTok в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который должен одобрить сделку.

Покупка TikTok, если она, конечно, состоится, позволит Microsoft выйти на новый для себя рынок рынок соцсетей, на котором доминируют его конкуренты Facebook, YouTube, принадлежащий Google, и Twitter.

Менеджеры ByteDance незамедлительно отреагировали на резкое заявление Трампа о запрете TikTok. Они обвинили американского президента в желании заставить их продать приложение по низкой цене.

Ряд республиканских сенаторов, включая Марко Рубио, уже публично поддержали покупку TikTok американской компанией. Позиция Рубио в этом вопросе важна, потому что он возглавляет сенатский комитет по разведке.

Поддерживает потенциальную покупку Microsoft и такой влиятельный политик, как сенатор Линдси Грэм. По его мнению, это выгодная сделка для обеих сторон.

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