Microsoft не откажется от планов покупки TikTok

Microsoft заявил, что продолжит переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке сервиса по созданию и просмотру видео TikTok на территории США. Как сообщает Financial Times (FT), заявление сделано после разговора генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы с президентом США Дональдом Трампом. Потенциальная сделка будет включать, по сообщениям СМИ, покупку активов TikTok и на территории Канады, Австралии и Новой Зеландии. В заявлении Microsoft о планах купить TikTok подчеркивается, что особое внимание будет уделяться вопросам безопасности и выгоды сделки для Соединенных Штатов. В заявлении также говорится, что в Microsoft полностью осознают обоснованность тревог президента Трампа, который намерен запретить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов по соображениям национальной безопасности.

Сервис подозревают в краже данных пользователей. К слову, австралийские власти сейчас тоже проверяют TikTok на предмет незаконного использования данных пользователей.

В самом конце прошлого года Пентагон уже запретил американским военнослужащим пользоваться этим китайским приложением, а первых числах 2020 года такой же запрет ввели Госдеп и Министерство внутренней безопасности США.

В прошлую пятницу Дональд Трамп объявил о намерении запретить приложение, что автоматически запрещает покупать его любой американской компании, включая Microsoft. Заявление IT-гиганта и факт разговоры между Нателлой и Трампом означает, что скорее всего президент Трамп подождет с объявлением запрета до окончания переговоров между Microsoft и ByteDance. Microsoft намерен ускорить переговоры с тем, чтобы закончить их не позднее 15 сентября. В заявлении компании подчеркивается, что будут приняты все меры для того, чтобы личные данные примерно 100 миллионов американских пользователей TikTok оставались в США и чтобы все данные стирались с серверов, находящихся за границей. Microsoft уже отправил уведомление о планах приобрести TikTok в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS), который должен одобрить сделку.

Покупка TikTok, если она, конечно, состоится, позволит Microsoft выйти на новый для себя рынок — рынок соцсетей, на котором доминируют его конкуренты Facebook, YouTube, принадлежащий Google, и Twitter.

Менеджеры ByteDance незамедлительно отреагировали на резкое заявление Трампа о запрете TikTok. Они обвинили американского президента в желании заставить их продать приложение по низкой цене.

Ряд республиканских сенаторов, включая Марко Рубио, уже публично поддержали покупку TikTok американской компанией. Позиция Рубио в этом вопросе важна, потому что он возглавляет сенатский комитет по разведке.

Поддерживает потенциальную покупку Microsoft и такой влиятельный политик, как сенатор Линдси Грэм. По его мнению, это выгодная сделка для обеих сторон.