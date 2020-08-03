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Мужчина захватил заложников в одном из бизнес-центров Киева

Москва, 03.08.2020

В самом центре Киева мужчина захватил заложников. Чрезвычайная ситуация произошла в бизнес-центре «Леонардо». Согласно предварительной информации, в 12:00 мск в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в этом БЦ.

По её словам, в отделение банка зашёл мужчина в возрасте 30-35 лет. Он заявил, что в его рюкзаке находится бомба и потребовал вызвать сотрудников полиции, а также пригласить к нему телевизионщиков, чтобы сделать заявление в прямом эфире, передаёт РИА Новости.

Работники банка оперативно покинули помещение, а руководитель отделения осталась в заложниках по собственному желанию. Также отмечается, что мужчина привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что тот ведет к взрывному устройству.

Первоначально был введён план полицейской операции по противодействию захвату заложников «Гром». Однако после того, как руководство операцией взяла СБУ, был введён план по борьбе с терроризмом «Бумеранг».

В настоящее время правоохранители ведут переговоры со злоумышленником. Другие подробности случившегося пока не сообщаются. 

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