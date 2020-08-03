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Названы сферы с самыми высокими в России зарплатами

Москва, 03.08.2020

Эксперты РИА Рейтинг, основываясь на данных Росстата, а также на собственном исследовании, составили рейтинг отраслей с самыми высокими и низкими зарплатами в России.

Лидирующие позиции занимает рыболовство – в этой сфере выявлена самая высокая доля высокооплачиваемых работников с зарплатами больше 100 тыс. руб. в месяц.

На втором место рейтинга финансовая сфера. Замыкает тройку лидеров – добыча полезных ископаемых, передаёт РИА Новости.

В самом низу рейтинга расположились сельское хозяйство и лёгкая промышленность. В этих сферах всего 1,2% работников получают ежемесячно более 100 тыс. руб.

В целом по стране лишь 7,2% работающего населения получают в месяц от 100 тыс. руб. При этом средняя заработная плата по стране составляет 35 тыс. руб.

Отмечается, что в своём исследовании специалисты агентства оценивали заработки постоянных сотрудников крупных и средних компаний за период с 1 мая прошлого года по 1 мая года нынешнего.

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