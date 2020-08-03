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Мировые цены на нефть плавно идут вниз

Москва, 03.08.2020
  • Мировые цены на нефть плавно идут вниз

ТАСС

По итогам торгов предыдущей сессии, нефть марки Brent выросла на 0,82%, составив $43,54. Таким образом, цена сохраняется в боковом тренде, рассказал агентству REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Он отметил, что рынок поддерживает ослабление доллара, а, с другой стороны, инвесторы отслеживают новости о распространении коронавируса в мире, опасаясь снижения спроса на сырье на фоне роста заболеваемости, что повышает риск новых ограничений.

В США количество буровых установок снизилось, по последним данным Baker Hughes, за прошедшую неделю на одну единицу, достигнув 180 штук. Общее количество нефтегазовых вышек в Соединенных Штатах сохраняется на уровне 251.

Утром, 3 августа в ходе торгов нефть сорта Brent потеряла 0,77%, достигнув отметки $43,31. На снижение цены сказывается неопределенность относительно спроса, а также ожидаемое увеличение предложения странами ОПЕК+. Ранее сообщалось о планах картеля увеличить добычу на 2 млн баррелей в сутки, начиная с августа. Ситуацию держат покупатели, которые контролируют рынок, и все еще сохраняется надежда на повышение цены до $50 за баррель.

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