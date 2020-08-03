Польша выписала «Газпрому» штраф на $57 млн из-за газопровода «Северный поток-2»

Антимонопольная служба UOKiK Польши выдала постановление на взыскание с российской компании «Газпром» штрафа в размере $57 млн за отказ предоставить информацию в рамках расследования по строящемуся российскому газопроводу «Северный поток-2».

Как уточняется в сообщении на сайте регулятора, глава службы Томаш Хрустный наложил штраф на сумму около 213 млн злотых ($57 млн) на российский концерн из-за отсутствия конкретных шагов по разбирательству, которое «проводится в связи со строительством газопровода "Северный поток-2"».

Информацию у «Газпрома», необходимую для расследования в отношении газопровода «Северный поток-2», UOKiK запросила еще в январе, но необходимых документов служба так и не получила. До этого польский антимонопольный регулятор за отказ от сотрудничества в рамках этого расследования оштрафовал французскую Engie на €40,3 млн.

Напомним, США не в первый раз оказывают давление на участников строительства трубопровода «Северный поток-2». Вашингтон угрожает европейским кредиторам ввести против них санкции задним числом. В июле «уйти немедленно» из проекта потребовал госсекретарь Майк Помпео от компаний Shell, Engie, Uniper, Wintershall и OMV. В противном случае, по его словам, компании могут столкнуться с блокировкой всех активов в США.