Прогноз погоды до конца лета: россиян предупредили о сложной климатической обстановке

Лето 2020 уже выдалось в России очень нестабильным и капризным с постоянными температурными перепадами и климатическими сюрпризами: знойные дни регулярно сменяются периодами похолодания, после мощных ливней наступает продолжительная засуха. И так уже более двух месяцев.

По прогнозу синоптиков, в августе россиян вновь ждёт сложная климатическая обстановка, которая продолжит удивлять жителей России многочисленными контрастами, бросая всех нас, то в жар, то в холод.

Например, в первой половине последнего месяца лета на большей части Русской равнины будет держаться повышенный температурный фон. Так на северо-востоке европейской части России в ближайших 7-10 воздух станет прогреваться сразу на 7-8 градусов выше климатической нормы. Также будет жарко на юге, в центре и на севере страны.

Зато ближе к концу августа погода может испортиться – станет пасмурно, почти повсеместно пойдут дожди, а погодные градусники медленно, но верно станут устремляться вниз.

Прогноз погоды до конца лета в Сибири

С аномальной жары начался последний месяц этого лета в Сибири. Очень высокие для августа температурные показатели уже фиксируются в Новосибирской области. Здесь местным Управлением МЧС даже объявлено экстренное предупреждение, которое будет действовать до четверга, 6 августа.

Спасатели, ссылаясь на дынные синоптиков, отмечают, что в регионе в дневное время суток воздух будет прогреваться до плюс 30 и выше. Из-за чего повышается вероятность возникновения природных пожаров, нарушения в работе систем электроснабжения, а также функционирования систем жизнеобеспечения.

Аномальный зной до конца первой декады августа прогнозируется в Омской области. Здесь сегодня столбики термометров поднимались до плюс 34-35. В дальнейшем станет чуть свежее, но меньше плюс 27-28 погодные градусники пока не покажут.

Сложная климатическая обстановка почти всю первую половину августа будет складываться в Томской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае и в Республике Алтай.

Жара на всей территории Сибири начнёт сменяться более умеренными показателями температуры примерно после 10-11 числа. Тогда же зарядят сильные ливни. Наиболее мощные из них прогнозируются в Красноярском крае.

Погода до конца лета на Урале

Сложная климатическая обстановка ожидается до конца лета на Урала. Согласно прогнозу синоптиков, очень жарко первую декаду будет в Свердловской и Тюменской областях. Здесь на пике зноя столбики термометров подскочат до плюс 32. Резкое похолодание в этих регионах ожидается в начале второй декады, когда воздух остынет до плюс 17 и на области обрушатся проливные дожди.

Ещё более тяжёлая погодная ситуация ждёт жителей Южного Урала. Так, в Челябинской области всю первую половину последнего летнего месяца будет держаться почти 40-градусная жара, которую после 10 августа сменит мощное похолодание, когда градусники начнут показывать всего плюс 20. Кроме того, метеорологи предупреждают о грозах и сильном ветре.

Прогноз погоды на август в регионах Дальнего Востока

А вот на Дальнем Востоке уже сейчас пасмурно и дождливо. Так, в Хабаровском крае и Амурской области после вполне себе жарких плюс 27, которые фиксировались ещё накануне, в понедельник похолодало сразу на 10 градусов.

Понижение температуры сопровождается обильными осадками, которые с разной степенью интенсивности будут выпадать здесь почти в ежесуточном режиме до середины последнего месяца лета.

При этом к началу второй декады августа в этих дальневосточных регионах вновь может стать тепло, а местами даже жарко. Очередной антициклон повысит не только атмосферное давление, но и температуру воздуха. Ожидается, что столбики термометров могут показывать плюс 25-27. Осадки если и будут выпадать, то уже не так активно, да и продолжительными они точно не будут.

По похожему климатическую сценарию станет развиваться погодная ситуация в Приморье. Здесь, правда, будет чуть теплее – плюс 22-24, а режим «дождь» в небесной канцелярии отключат немного раньше – примерно 10-11 августа.

Но при этом новая порция ливневых дождей накроет, например, Владивосток в 20-х числах, тогда как в Хабаровске в эти же дни зонты пригодятся лишь в качестве защиты от ярких лучей солнца.

Погода до конца лета в Москве

О сложной климатической обстановке предупредили синоптиков жителей Москвы и Подмосковья. По прогнозу метеорологов, в столичный регионе на этой неделе возвращается летняя погода. И если сегодня в черте города и в области было плюс 22-23, то уже во вторник, 4 августа столбики термометров поднимутся до плюс 26-27.

В дальнейшем с каждым днём температурный фон в регионе будет повышаться минимум на 0,5-1 градус, преодолев в четверг, 6 августа 30-градусную отметку. При полном отсутствии осадков, такие показатели температуры могут оказать негативное влияние на метеозависимых людей, а также граждан, страдающих заболевания сердечно-сосудистой системы и дыхания.

Ближе к выходным в Москве и области станет немного свежее – синоптики обещают плюс 26-27, переменную облачность, лёгкий ветер южного направления и полное отсутствие осадков.

Вторая половина августа пройдёт в Москве уже под аккомпанемент сильных ливней и грозовых раскатов, которые принесут сюда сразу два циклона – один из Арктики, другой – из Балтики. Эти же фронтальные массы понизят температуру воздуха до плюс 19-22. И как прогнозируют метеорологи, такая климатическая обстановка сохранится в Москве и области уже до начала осени.