РФ разорвала налоговое соглашение с Кипром

Алексей Сазанов – заместитель главы Минфина – заявил, что России объявила о начале процесса денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. По его словам, переговоры между Москвой и Никосией не дали результата. Таким образом, процесс разрыва соглашения начинается уже сейчас, передаёт РБК.

В свою очередь, в Минфине Кипра заявили, что Никосия надеется урегулировать с Москвой вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения. Как отметила чиновник ведомства, официального уведомления из России о денонсации соглашения до сих пор не поступало.

«Мы надеемся провести с Москвой очередной раунд переговоров по данному вопросу уже 5 августа» – цитирует чиновника РИА Новости.

Напомним, в настоящее время наша страна имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством государств мира. Согласно предложению главы государства Владимира Путина, все они должны быть пересмотрены.

По мнению президента, эти соглашения имеют сходные условия сотрудничества. По ним большая часть доходов от дивидендов и процентов облагается по месту регистрации компании. В тоже время бюджет РФ получает выплаты по низким ставкам.