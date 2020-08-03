Вход/Регистрация Подписка

РФ разорвала налоговое соглашение с Кипром

Москва, 03.08.2020

Алексей Сазанов – заместитель главы Минфина – заявил, что России объявила о начале процесса денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. По его словам, переговоры между Москвой и Никосией не дали результата. Таким образом, процесс разрыва соглашения начинается уже сейчас, передаёт РБК.

В свою очередь, в Минфине Кипра заявили, что Никосия надеется урегулировать с Москвой вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения. Как отметила чиновник ведомства, официального уведомления из России о денонсации соглашения до сих пор не поступало.

«Мы надеемся провести с Москвой очередной раунд переговоров по данному вопросу уже 5 августа» – цитирует чиновника РИА Новости.

Напомним, в настоящее время наша страна имеет соглашения об избежании двойного налогообложения с большинством государств мира. Согласно предложению главы государства Владимира Путина, все они должны быть пересмотрены.

По мнению президента, эти соглашения имеют сходные условия сотрудничества. По ним большая часть доходов от дивидендов и процентов облагается по месту регистрации компании. В тоже время бюджет РФ получает выплаты по низким ставкам.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона
Новости партнеров

Tоп

  1. Китай наносит удар по ослабевшему доллару
    Падение стоимости доллара дает Китаю отличную возможность нанести сокрушительный удар по главному оружию геополитического противника
  2. Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю
    Традиционно в конце лета российская валюта находится под давлением. Ситуация для рубля в этом году пока также не внушает оптимизма. Однако некоторую поддержку нацвалюте может оказать тенденция на ослабление доллара на международных рынках
  3. Ипотеке еще расти и расти
    Минфин выразил опасения по поводу надувания пузыря на ипотечном рынке. Однако эксперты уверены, что ведомство сгущает краски
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама