Рошаль считает, что эпидемия коронавируса это репетиция биологической войны

По мнению детского хирурга, доктора медицинских наук, президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, ситуация, которая сложилась в мире из-за пандемии новой коронавирусной инфекции вызывает ощущение репетиции биологической войны. Мнением он поделился в интервью с журналом Forbes.

Врач отметил, что далеко не все страны оказались готовы к противодействию подобной инфекцией. В России к борьбе с распространением COVID-19 подключились все, включая президента, отметил Рошаль. Тем не менее, как считает медик, наибольшую проблему создает поведение людей. Он напомнил о двух случаях завоза инфекции врачами, которые не воздержались от поездок за границу. «Вирус не знает границ», и масштабы эпидемии предугадать невозможно, сообщил Рошаль.

«Когда я анализирую сложившуюся ситуацию, я понимаю, что это репетиция биологической войны», - сказал Рошаль. Он отметил, что не утверждает, что «этот вирус был создан человеком, поскольку для подобных утверждений нет достаточных оснований». По мнению ученого - это «проверка системы здравоохранения на прочность, в том числе биологической защиты страны».

Врач напомнил, что во времена СССР система биозащиты страны была выстроена на высшем уровне. По этой же модели Китай выстроил свою систему биозащиты, в то время, как Россия ее потеряла, напомнил Рошаль.

«Мы эту систему частично потеряли. Сейчас она проходит тест», — предположил он.

Напомним, в России за время эпидемии новой коронавирусной инфекцией заразилось более 850 тысяч человек. Летальных исходов зафиксировано 14 128, успешно перебороли заболевание 650 тысяч.