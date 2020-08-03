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Роспотребнадзор бьет тревогу из-за массового проведения КТ легких россиянами

Москва, 03.08.2020

По сообщению Роспотребнадзора, значительно выросла за март-июнь значительно выросла доза облучения населения в Москве, Петербурге и Ленинградской области из-за массовых проведений компьютерной томографии (КТ) легких при проверках на заражение коронавирусом.

Ведомство ссылается на информацию научно-исследовательского института радиационной гигиены имени Рамзаева Санкт-Петербурга. На основе данных будут изучаться последствия для здоровья населения массового КТ-исследования.

По предварительным данным коллективная доза облучения от КТ-исследований изменилась за период с марта по июнь текущего года из-за необходимости проведения данной процедуры для постановки диагноза COVID-19, прокомментировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявлено 5 394 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 1413 (26,2%) пациентов не имели клинических проявлений болезни, передает оперштаб. Число летальных исходов за сутки составило 79 пациентов. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 3420 пациентов. В общей сложности выздоровело за все время 653 593 пациента, число летальных исходов составило 14207 человек.

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