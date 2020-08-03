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Спецназ задержал угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину

Москва, 03.08.2020

Бойцы украинского спецназа задержал мужчину, который угрожал взорвать отделение банка в Киеве.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, об этом в соцсетях написал заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко. По его словам, террорист захвачен живым. Его посадили в автомобиль и увезли.

«Взрыва не произошло. На месте происшествия работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», – подчеркнул Геращенко.

По данным местных СМИ, находясь в захваченном банке, преступник давал интервью украинскому телеканалу «ZIK». Террорист рассказал, что он родился в Узбекистане, проживает на Украине уже более 5 лет и является резидентом этой страны. Пока он общался с телевизионщиками, в отделение ворвались бойцы спецназа, которые задержали злоумышленника. В результате спецоперации никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в центре Киева мужчина захватил заложников. Чрезвычайная ситуация произошла в бизнес-центре «Леонардо». В 12:00 мск в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в этом БЦ.

По её словам, в отделение банка зашёл мужчина в возрасте 30-35 лет. Он заявил, что в его рюкзаке находится бомба и потребовал вызвать сотрудников полиции, а также пригласить к нему телевизионщиков, чтобы сделать заявление в прямом эфире.

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