Спрос на российский СПГ в Европе еще вернется

В июле 2020 года поставки российского СПГ в Европу снизились к прошлогоднему уровню на 4,5%; ранее в июне произошло снижение на 10,5%. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные информационной платформы Gas Infrastructure Europe, это уже второй месяц кряду, в течение которого спрос на российский сжиженный газ в Европе падает. И это при том, что в последние 2,5 года спрос на СПГ на европейском направлении бурно рос.

Как отмечает издание, на текущий момент европейские хранилища газа имеют рекордный уровень наполненности (85% на последнюю отчетную дату) после рекордно теплой зимы, а, к примеру, в Бельгии — уже «забиты» почти 98%. В то же время у каждой импортирующей СПГ страны ЕС прослеживаются совершено разные тенденции.

Самая переменчивая динамика — на терминале GATE LNG в Роттердаме, который связан с голландской торговой площадкой TTF, самым ликвидным хабом Европы. Если в июне поставки СПГ в Нидерланды год к году упали на 74%, то в июле выросли на 39%. Прирост поставок в Роттердам в июле обеспечили «Ямал СПГ» (четыре после двух танкеров месяцем ранее) и США (два после одного).

Поток СПГ в Великобританию хоть и снижается, но он все еще существенно выше прошлогоднего (на 82%). Поставки СПГ в Бельгию сократились на 51%, Францию — на 22%. Польша, активно развивающая импорт СПГ в пику поставкам из России, встретила сотый с момента открытия своего терминала груз СПГ. Однако поставки СПГ в национальную сеть во второй половине месяца упали в 3,5 раза к предыдущему месяцу, а в целом за июль регистрируется снижение год к году на 20%.

В надежде на будущее

В сокращении поставок газа в страны ЕС нет ничего страшного, говорит трейдер проекта «Жизнь в Трейдинге» Дмитрий Орлов. Мы до сих пор занимаем второе место по поставкам СПГ в страны ЕС после Катара — по итогам 2019 года, согласно докладу Минэкономразвития, Россия немного уступила ближневосточному эмирату (23,52 млн тонн), но смогла обогнать США (12,72 млн тонн.

МЭР подтвердило свои прогнозы на будущее — согласно докладу министрерства, к 2024 году Россия достигнет минимальной отметки 44 млн. тонн. И, уверен Дмитрий Орлов, незначительное понижение спроса из-за отсутствия свободных хранилищ в странах ЕС не помешает России удерживать лидирующие позиции. Данные изменения также не смогут существенно повлиять на валюту или экономику страны.

Затоваривание хранилищ газом случилось вследствие того, что европейские потребители поспешили закупиться СПГ, пользуясь почти бросовыми ценами, поясняет шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Итоговая выгода от этого шага для покупателей очевидна, но поскольку восстановление производственного уровня стран Европы от карантинного дна займёт никак не меньше 6—9 месяцев, то и промышленный спрос на голубое топливо пока недостаточный, да и потребности частных потребителей в своих домах в летний сезон явно невелики. Точно так же переполнены и газом, и нефтью резервуары в Китае, где НПЗ даже не успевают перерабатывать закупленные объёмы с той же скоростью, с которой они заполнялись.

Но, разумеется, говорит аналитик, всё это не системные, а временные явления, связанные исключительно со всплеском пандемии, которая имеет неплохие шансы постепенно сойти на нет если не к концу этого года, то к началу следующего — правительства стран Европы не имеют никаких намерений подвергать свои экономики и граждан повторным всеобъемлющим жёстким ограничениям .

Соответственно, делает вывод Пётр Пушкарёв, и для «Газпрома», и для НоваТЭКа текущая ситуация обернётся чувствительными, но лишь временными убытками. Но из-за пониженного спроса пока не время поддерживать и прежние объёмы производства, а тем более их наращивать. И главный фактор дальнейшего развития ситуации с экспортом СПГ - именно скорость и сроки убыли рисков от коронавирусной инфекции для экономик стран-потребителей, а вовсе не конкуренция по сжиженному газу с США.

Российское - выгоднее

Соответственно, вскоре наши компании смогут снова нарастить поставки и на рынки Европы — по себестоимости добычи, переработки, транспортировки российский СПГ выходит выгоднее американского. Закупки СПГ из США будут однозначно предпочитать лишь несколько стран Восточной Европы, лидеры которых склонны принимать такие решения куда больше из соображений политического союзничества, а возможно и личной выгоды, а вовсе не исходя из экономической целесообразности. Тем более, что цены на СПГ из США держатся благодаря скидочным «акциям», которые показательно устраивает американское правительство, беря на себя издержки, но так не будет вечно — а значит, и экономическая целесообразность станет ещё ниже.

Даже на китайском направлении, где закупки американского СПГ являются частью соглашений между лидерами стран, чтобы снизить однобокие дисбалансы торговых потоков, российские производители этим летом смогли обогнать США по объёмам поставок СПГ, нарастив поставки с 67 тыс тонн в июне 2019 года до 396 тонн по данным за июнь 2020 года. Причём показатель наших поставок сжиженного газа в Китай подрос на 20,7% и в месячном выражении, то есть уже за время выхода из спада. При этом американский импорт СПГ в Китай составил только 340 тыс тонн, и увеличился он лишь на 2,4% с мая.

Так что, заключает Пётр Пушкарёв, перспективы российских производителей СПГ не должны вызывать опасений. Плохо только, что «Газпром» недополученные прибыли в Европе компенсирует повышением оптовых цен на газ и для промышленников, и для населения внутри страны.

Затянувшаяся болезнь

И все же столь низкие цены на СПГ на международном рынке — негативная ситуация абсолютно для всех производителей голубого топлива в любом его виде. Для них встает вопрос формирования максимально лояльного ценообразования и поддержания позиций на всех возможных рынках сбыта. С точки зрения российских производителей газа есть определенный позитив — себестоимость газа в России по сравнению с теми же США относительно не высокая и при развитой трубопроводной инфраструктуре поставки можно оперативно переориентировать на нуждающиеся рынки, чего не смогут сделать США, из-за зависимости от сложной морской логистики.

В целом, заключает эксперт, ожидать пика поставок СПГ в Европу в третьем квартале не стоит, ЕС закончит с накоплением резервов и будет постепенно наращивать закупки не раньше начала 4 квартала. Не будет ценовых скачков вверх и на спотовых площадках, поскольку, когда внутри ЕС спрос начнет возрастать, на рынок могут вернутся ранее закупленные объемы.