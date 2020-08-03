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Средняя цена нефти Urals впервые с февраля превысила цену отсечения бюджета РФ

Москва, 03.08.2020

По итогам июля средняя цена на «чёрное золото» марки Urals выросла на 5%, составив 43,91 долл. за бочку. Согласно данным Минфина, которые публикует «Прайм», по сравнению с июнем этот показатель увеличился на 5% в месячном выражении.

Таким образом, впервые с февраля 2020 года цена на нефть сорта Urals превысила цену отсечения по российскому бюджетному правилу.

При этом средняя цена на Urals в период с января по июль 2020 года сложилась в размере 40,34 долл. за один баррель. За тот же период прошлого года она составила 65,27 долл. за бочку.

Наша справка

Urals – российская марка экспортной нефтяной смеси, представляющей собой смесь из нефти, добываемой в ХМАО и ЯНАО, Татарстане, Башкирии, и Самарской области.

Основные производители «чёрного золота» Urals – компании «Роснефть», «Лукойл», «Башнефть», «Татнефть», «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Стоимость этого сорта нефти исторически определяется как цена барреля нефти Brent с дисконтом. С конца 2000-х Urals фактически является самостоятельным маркерным сортом.

Поставки на экспорт Urals осуществляются в основном через морские порты Новороссийск (40% экспорта) и Приморск (25%), а также по системе нефтепроводов «Дружба».

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