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В России за сутки выявлено почти 5,4 тыс. новых больных коронавирусом

Москва, 03.08.2020
  • В России за сутки выявлено почти 5,4 тыс. новых больных коронавирусом

ТАСС

В России за сутки выявлено 5 394 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 83 регионах. 1413 (26,2%) пациентов не имели клинических проявлений болезни, передает оперштаб. Число летальных исходов за сутки составило 79 пациентов. Выписано из российских больниц за последние 24 часа 3420 пациентов. В общей сложности выздоровело за все время 653 593 пациента, число летальных исходов составило 14207 человек.

Таким образом, общее число случаев заболевания COVID-19 в стране составляет 856 264. Число активных больных на данный момент равно 188 464.

На первом месте мирового антирейтинга по-прежнему находятся США, где число заболевших превысило 4,66 миллиона человек. Второе место занимает Бразилия. В стране более 2,73 миллиона инфицированных. На третьей строчке стремительно растущая Индия – здесь выявлено более 1,75 миллиона заразившихся человек. Россия на четвертой позиции (849,2 тысячи). На пятой строчке закрепилась ЮАР (511,4 тысячи). В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Колумбия и Иран.

Коронавирус. Статистика регионы

В Москве за истекшие сутки выявлено самое большое число больных по России - 693 новых случаев COVID-19, 13 смертей и 842 выздоровевших. На втором месте Свердловская область (+196), на третьем Ханты-Мансийский АО (+172). Четвертое место поделили Свердловская область и Подмосковье – по 160 новых больных. На пятом месте Иркутская область с приростом в 140 заболевших. В десятке Нижегородская область (+139), Мурманская область (+133), Ростовская область (+130), Красноярский край (+128) и Омская область (+112).

111 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Ставропольском крае, 110 - в Ульяновской области. В Оренбургской области прирост составил 108 новых случаев. По 107 инфицированных выявлено в Челябинской области и Алтайском крае. Далее следует Новосибирская область (+106), Ямало-Ненецкий АО (+104) и Хабаровский край (+102). В других регионах России суточный прирост не превышает 100 новых случаев выявления инфекции.

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