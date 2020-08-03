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Сюжет дня: ipЗолотая лихорадка – следствие бегства в защитный механизм

Москва, 03.08.2020

Золото обновило исторический рекорд по стомости в ряде регионов мира, в понедельник цена драгметалла с немедленной поставкой в определенный момент приблизилась к 2000 долларов за унцию. По мнению экспертов, рост обусловлен опасениями по возобновлению пандемии.
Последнюю неделю июля котировки золотодобывающих компаний на Мосбирже росли на 5-10%. Это стало следствием бегства в защитный механизм, считает совладелец Росевробанка, венчурный инвестор, партнер Goldman Sachs в проекте Malltech Сергей Гришин. По словам эксперта, перекладывание денег в золото – характерный момент в период самых разных кризисов, а банки и инвестиционные фонды начали скупку драгметалла для своих клиентов еще в прошлом году. В ближайшие один-два года стоит ожидать, что могут состояться крупные сделки с акциями больших золотодобывающих компаний, отметил Гришин.
К вечеру понедельника стоимость золота стала незначительно падать, по состоянию на 19:10 мск одна унция стоила 1983,6 долларов. Акции некоторых золотодобытчиков просели («Полюс» (-0,76%), «Полиметалл» (-0,05%, Petropavlovsk (-3,67%, «Лензолото» (-0,65%), а ряд показывали слабый рост («Бурятзолото» (+0,34%).
Индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии в понедельник вырос на +0,63% до 2929,97 пункта, индекс РТС поднялся на +1,86% до 1257,42 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:31 мск  составила 44,01 доллара за баррель (+1,13%). Российская валюта укреплялась – 73,33 рубля за доллар.

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