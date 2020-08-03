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ЦБ пояснил, каких электронных кошельков не коснется запрет на внесение наличных

Москва, 03.08.2020

Как выяснилось, табу на анонимное пополнение наличными, которое было введено в России с 3 августа, коснется не всех электронных кошельков.  Центробанк дал разъяснение, что запрет не распространяется на транспортные карты, средства на которые вносятся через счета транспортных компаний (например, столичная «Тройка»)  и школьные карты мол, ни те, ни другие не являются анонимными.

В соответствии со вступившими в силу поправками в закон «О национальной платежной системе», теперь средства в анонимный электронный кошелек  WebMoney, VK Pay, «Яндекс.Денег», «QIWI-Кошелька» и других подобных систем можно будет внести только через счет в банке. Их пополнение наличными через платежные терминалы станет невозможно. Инициатор финансовой новации, Росфинмониторинг ранее заявлял, что такая мера усиления контроля за финансовыми потоками, проходящими через платежные системы, позволит эффективнее бороться с терроризмом, наркоторговлей и отмыванием средств.

Но анонимными кошельками активно пользовались и те, кто собирал частным образом средства на благотворительность помощь приютам и передержкам для животных, домам престарелых, детдомам,  в том случае, если эта помощь не проводилась через официальные счета этих организаций и поступала не через благотворительные фонды и НКО. Востребованы они были и у мелких бизнес-проектов.

В год, по данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, через анонимные электронные кошельки совершается около 2 миллиардов платежных операций прокачивается до 1,7 трлн руб., пишет РБК.

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