ЦБ пояснил, каких электронных кошельков не коснется запрет на внесение наличных

Как выяснилось, табу на анонимное пополнение наличными, которое было введено в России с 3 августа, коснется не всех электронных кошельков. Центробанк дал разъяснение, что запрет не распространяется на транспортные карты, средства на которые вносятся через счета транспортных компаний (например, столичная «Тройка») и школьные карты — мол, ни те, ни другие не являются анонимными.

В соответствии со вступившими в силу поправками в закон «О национальной платежной системе», теперь средства в анонимный электронный кошелек WebMoney, VK Pay, «Яндекс.Денег», «QIWI-Кошелька» и других подобных систем можно будет внести только через счет в банке. Их пополнение наличными через платежные терминалы станет невозможно. Инициатор финансовой новации, Росфинмониторинг ранее заявлял, что такая мера усиления контроля за финансовыми потоками, проходящими через платежные системы, позволит эффективнее бороться с терроризмом, наркоторговлей и отмыванием средств.

Но анонимными кошельками активно пользовались и те, кто собирал частным образом средства на благотворительность —помощь приютам и передержкам для животных, домам престарелых, детдомам, — в том случае, если эта помощь не проводилась через официальные счета этих организаций и поступала не через благотворительные фонды и НКО. Востребованы они были и у мелких бизнес-проектов.

В год, по данным Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов, через анонимные электронные кошельки совершается около 2 миллиардов платежных операций — прокачивается до 1,7 трлн руб., пишет РБК.