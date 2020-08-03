В АТОР рассказали о правилах въезда туристов в Турцию

Как рассказали агентству «Интерфакс» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), в случае выявления больного коронавирусом среди пассажиров, прибывших в Турцию, его соседи не будут автоматически направляться на обсервацию.

«Согласно правилам управления здравоохранения Турции, если на прибывающем в страну рейсе выявляется больной человек с симптомами COVID-19 ему проводят экспресс-тест методом ПЦР», - сообщили в организации. Уточняется, что сам тест бесплатный, срок получения результатов – 4 часа.

В случае положительного анализа пассажир будет перенаправлен в государственную клинику, где его будут лечить за счет страхового покрытия полиса. Если турист не сможет вылететь в означенное время обратным рейсом, билет также компенсирует страховая компания.

В случае бессимптомного протекания болезни турист направляется на карантин, при этом соседи по самолету заболевшего путешественника не подлежат обязательному карантину. Однако сидевшим пассажирам на двух креслах спереди, сзади и по бокам от заболевшего предложат пройти бесплатное тестирование на коронавирус. В случае отрицательного теста туристы смогут продолжить свой обычный отдых, уточнили в АТОР.

Если симптомы появятся во время отдыха, то туристу предложат пройти тест, и в случае положительного результата его отправят в государственную больницу, а контактировавшие с ним будут изолированы.

«Как правило, изолируют бесплатно и в самом отеле, в одном из выделенных специально для этой цели номеров», - добавили в ассоциации.

Напомним, 1 августа РФ возобновила авиасообщение с Турцией. Улететь в Стамбул и Анкару можно из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. С 10 августа к двум турецким городам добавятся еще три курорта - Анталья, Даламан и Бодрум.