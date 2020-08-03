Узкий круг: в России назвали отрасли с самыми высокими зарплатами

РИА Рейтинг провело исследование о средних зарплатах россиян. Как сообщает РИА «Новости», по заказу которого был составлен рейтинг, достаточно высокую зарплату в России получают специалисты лишь шести отраслей экономики. При этом, констатируют авторы исследования, похвстаться хорошим заработком могут не только крупные начальники, но и просто очень хорошие специалисты, а порой даже и обычные работники.

Согласно выводам исследования, среднестатистический работник в России в 2020 году получал зарплату в размере 35 тысяч рублей в месяц. При этом только 7,2% российских работников могли похвастаться зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц, — пишут эксперты. Первое место по доле высокооплачиваемых работников занимает рыболовство и рыбоводство, где почти треть работников зарабатывает более 100 тысяч рублей в месяц. Впрочем, рыболовство — достаточно малочисленная отрасль (в ней занято менее 0,2% всех работающих россиян).

Второй отраслью по доле работников с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц стала отрасль, обозначенная в классификаторе, как «Финансовая деятельность». В этой отрасли 27,3% работников являются высокооплачиваемыми. В основном, это работники банков, которые часто получают очень высокую зарплату из-за значительной финансовой ответственности.

На третьей позиции рейтинга высокооплачиваемых отраслей разместилась «Добыча полезных ископаемых».

Такие отрасли, как «IT, связь и массовые коммуникации», «Профессиональная и техническая деятельность» и «Научная деятельность», тоже можно отнести к лидерам по доле работников с высокими зарплатами.

А в конце рейтинга расположились «Сельское хозяйство» и «Легкая промышленность». В этих сферах лишь по 1,2% работников получают более 100 тысяч рублей в месяц.

В июле 2020 г. сервис «Работа.ру» провёл опрос во всех субъектах РФ, анкетировав почти 3,2 тысячи россиян старше 18 лет, имеющих работу. Выяснилось, что треть опрошенных ожидает снижения уровня своей заработной платы по итогам года. 46% респондентов не ждёт каких-либо изменений в оплате труда, остальные выразили надежду на её повышение. И, констатирует генеральный директор агентства Balashovconcert Алексей Балашов, в эти данные логично встраивается исследование РИА Рейтинга: достойную зарплату (от 100 тыс. руб.) в России получает лишь 7,2% специалистов.

Конечно, говорит эксперт, выводить среднее по огромной и неоднородной по проживанию и распределению трудовых ресурсов стране — то же самое, что измерять среднюю температуру по больнице. В Москве средний заработок в январе составил 88,9 тыс. руб., сообщал Мосгорстат. Однако меры правительства в связи с коронавирусом внесли свои коррективы — доходы россиян снизились существенно, и экспертам ещё предстоит оценить эту цифру.

Ни для кого не секрет, что часть работодателей привыкла выплачивать «белую» и «серую» зарплату: первая значится в трудовом договоре, вторая идёт как премиальная, или бонусная часть. Во время самоизоляции бизнес пережил тяжёлые времена простоя, и «серая» зарплата значительно сократилась или была отменена. Сотрудники сидели на голом окладе, а были и те, кого вынудили уволиться. 70% респондентов не ожидает получить какие-либо премии в этом году.

При этом, указывает Алексей Балашов, больше всех пострадала культурно-зрелищная индустрия (концерты, выставки, кино, музеи, конференции и форумы), туристический и гостиничный бизнес, общепит, сфера услуг, транспортные перевозки, до 70% фитнес-залов находилось под угрозой полного закрытия в связи с нерентабельностью. На второй план отошло всё то, что не составляло первичных потребностей потребителя — путешествия, походы в культурные места и парикмахерские, в салоны красоты и т.д.

Естественно, что базовыми остались потребность в питании дома, потребление электроэнергии, тепла, воды — коммунальные услуги, пользование Интернетом, телефоном, телевизором (люди всё время проводили дома), банковские переводы и платежи онлайн. «Уверен, лидеры и будут удерживать лидерство ещё в ближайший год, а наиболее пострадавшие отрасли так и не смогут в указанный интервал времени вернуться к прежним доходам и зарплатам сотрудников», — говорит Алексей Балашов.

Исследование РИА Рейтинг заслуживает пристального внимания, поскольку базируется на данных Росстата, которые носят общефедеральный характер и затрагивают ситуацию во многих отраслях экономики, полагает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. В то же время, обращает внимание эксперт, данные в самом деле отражают официальные зарплаты, которые могут отличаться от реальных цифр из-за неидентифицируемых для госстатистики неофициальных доплат, в том числе имеющих вид премий. Тем не менее, нельзя говорить о том, что аналитики из РИА Рейтинга, которые зарекомендовали себя исследованиями в области макроэкономики и финансового сектора, могли сильно разойтись с реальностью. Данные рекрутинговых порталов демонстрируют схожую картину по заработным платам россиян.

Конкретный размер зарплат обусловлен динамикой формируемой добавленной стоимости тех или иных отраслей, которые в свою очередь базируются на их конкурентных преимуществах, а также на вкладе отдельных работников, считает эксперт. Так в структуре экономики за прошлый год наибольший вклад в прирост ВВП внесли добыча полезных ископаемых, финансовая и страховая деятельность, а также строительство. В последнем число занятых относительно велико, что обуславливает отсутствие отрасли в этом рейтинге.

Присутствие рыболовства в этом списке наиболее высокооплачиваемых работ связано не только с непростыми условиями работы в суровых климатических условиях, но и с тем, что большая часть промысла ведется на востоке страны, где зарплаты в целом выше по сравнению с общефедеральным уровнем. Наличие в списке финансового сектора обусловлено большим уровнем маржинальности этого вида деятельности из-за присущих ему рисков. Лидером по уровню и динамике прироста остается сфера ИТ. Причина — растущая цифровизация бизнеса (которая в условиях пандемии коронавирусной инфекции лишь ускорилась), а также дефицит кадров.

Кризис, вызванный пандемией COVID-19, оказал менее значимое влияние на уровни зарплат по сравнению с тем, как могла сложиться ситуация, констатирует Михаил Коган. К такому неожиданному выводу пришли специалисты рекрутингового ресурса hh.ru. Они отметили, что ревизии подверглись в основном зарплаты наиболее высокооплачиваемых сотрудников, а также размер бонусной части зарплат. Отчасти это нашло подтверждение в данных аналитиков Сбербанка, на который по оценкам ЦБ приходится 60% всех зарплатных проектов в стране. Несмотря на то, что трудовые доходы сократились у половины всех работающих, в том числе у 20% занятых они упали более чем на 30%, в общей массе в среднем за март—май 2020 года общий объем фонда оплаты труда в реальном выражении сократился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Впрочем, с учетом всех доходов граждан, а не только зарплат ситуация выглядит действительно мрачной – по оценкам ВШЭ во втором квартале показатель в реальном выражении рухнул на 18% г/г.

Приведенные цифры не означают, что худшее позади, заключает аналитик. Рынок труда выступает запаздывающим индикатором. По данным Торгово-промышленной палаты, примерно пятая часть компаний из малого и среднего бизнеса не пережила этот кризис. Поэтому давление на зарплаты может ощущаться еще некоторое время и зависеть от темпов восстановления экономики. В то же время, неблагоприятная демографическая ситуация с естественной убылью населения будет выступать ограничителем для снижения зарплат.