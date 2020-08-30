Евро готовится к мощному прыжку

После бурных мартовских событий, вызванных коронавирусом, евро укрепился более чем на 10%. Европейской валюте помогла быстрая и, в целом, правильная реакция Евросоюза на пандемию и слабость доллара США. Сейчас хеджевые фонды ставят на то, что после выборов в Америке евро совершит еще один мощный прыжок и поднимется до 1,25 доллара.

Не удивительно, что благодаря еще и привлекательности европейских активов на фоне неопределенности, связанной с выборами в США, экономисты Mizuho International Plc отдают евро корону главной сейчас валюты.

Обычно после президентских выборов доллар усиливается, но победа Джо Байдена, собирающегося повысить налоги на богатых американцев и увеличить расходы правительства для того, чтобы придать толчок экономике, может доллар ослабить.

«Ожидание победы демократов, вероятно, сыграло роль в ослаблении доллара и усилении евро,- соглашается валютный специалист лондонского MUFG Bank Ltd. Ли Хардман.- Продолжится ли эта тенденция до самых выборов будет зависеть от того, с какими шансами подойдут к выборам соперники».

Естественно, определять будущее евро будут и другие факторы. Очень важно, например, опередит ли восстановление европейской экономики американскую и как США и Европа сумеют контролировать распространение коронавируса.

Конечно, важным фактором является и позиция ФРС. К примеру, в четверг глава ФРС Джером Пауэлл объявил, что его банк не будет возражать против более высокой инфляции. Это решение, по мнению многих экономистов, негативно скажется на американской валюте.

Инвесторы готовятся к трем месяцам большой турбулентности в динамике пары евро-доллар, после чего она постепенно начнет ослабевать.

Новый оптимизм в отношении будущего евро отражается и на опционах, которые прошли в августе через Depository Trust & Clearing Corporation.

Отдельные инвесторы ставят значительные суммы даже на то, что евро будет стоить в следующем году не 1,25, а 1,28 доллара, что является усилением на 8% по сравнению с нынешним курсом общеевропейской валюты. Если оптимисты окажутся правы, то евро достигнет максимума с 2014 года.

С другой стороны, немало аналитиков считают, что в краткосрочной перспективе воздействие Байдена на доллар евро уже отыграл. Согласно прогнозу MUFG за евро в конце этого года будут давать 1,2 доллара, т.е. на 1,5% больше, чем сейчас. По усредненному прогнозу аналитиков, опрошенных агентством Bloomberg, в третьем и четвертом кварталах 2020 г. курс евро к доллару практически не изменится и будет оставаться на уровне примерно 1,18.

В случае победы в ноябре Дональда Трампа, который является сторонником дерегулирования экономики и дружественной по отношению к бизнесу политики, ралли общеевропейской валюты может замедлиться или и вовсе остановиться. Плохими новостями для евро будет также усиление пандемии и новые карантины в Европе, которые, конечно, больно ударят по европейской экономике.

«Я считаю, что доллар пойдет вниз независимо от того, кто победит (на выборах),- говорит Стивен Барроу, возглавляющий отдел валютной стратегии в Standard Bank.- У стран типа США огромные дефициты текущих счетов, которые требуют притоков капитала. США намерены растянуть этот период как можно дольше. Не исключено, что американские активы переоценены».

Что же касается евро, то согласие между европейскими лидерами по вопросу фонда восстановления укрепило к нему доверие инвесторов. Соглашение о создании фонда восстановления последовало за множеством мелких и крупных неприятностей и проблем в Европе, которые даже заставили некоторых инвесторов усомниться в прочности Евросоюза.

Сейчас евро превратился чуть ли не в самую безопасную валюту, считает Питер Чатвелл из Mizuho. Укрепление евро надежнее, чем у других традиционно считающихся безопасными валют, швейцарского франка и японской иены.

«Он (евро) может конкурировать с долларом, чтобы стать главной западной валютой для торговых операций,- объясняет Чатвелл.- И он также может конкурировать в более широком смысле с другими безопасными валютами за право считаться надежным и долгосрочным местом хранения капиталов».