Коронавирус в России: оперативный штаб опубликовал данные на 30 августа

За последние сутки в России, по данным оперативного штаба, выявили 4 980 новых больных коронавирусом.

Таким образом, к утру 30 августа в 85 регионах России зафиксировано 990 326 заболевших COVID-19. Выздоровели – 806 982 человек (+2 599). За время эпидемии жертвами коронавируса в нашей стране стали 17 093 человек (+68).

Лидером по числу заболевших коронавирусом продолжает оставаться Москва, где за сутки выявили 695 новых инфицированных. На втором месте – Санкт-Петербург (+186). Далее следуют Подмосковье (+165), Нижегородская область (+144) и Ростовская область (+134).

Напомним, 29 августа в России было зафиксировано 4 941 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.