Минюст Германии подтвердил получение запроса от России по делу Навального

В Министерстве юстиции ФРГ подтвердили получение от РФ запроса о правовой помощи в связи с делом российского оппозиционного политика Алексея Навального, сообщила в воскресенье

По данным издания Welt am Sonntag, представитель немецкого Минюста подтвердил, что запрос о правовой помощи из России поступил в Германию ещё в четверг.

Ранее в генпрокуратуре РФ заявили, что российского надзорное ведомство направило в ФРГ запрос о передаче анализов и текущей диагностики Навального.

Напомним, утром 20 августа самолёт, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, совершил экстренную посадку в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Его госпитализировали в реанимацию Больницы скорой медицинской помощи №1 и подключили к аппарату ИВЛ.

23 августа он был перевезён в берлинскую клинику Charite. Проведенное германскими врачами исследование показало, что Навальный был отравлен веществом группы «холинэстеразы». Конкретная субстанция до сих пор неизвестна.