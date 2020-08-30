Прогноз погоды на зиму: синоптики озадачили россиян

Незаметно пролетело лето и уже через пару дней наступит осень, которая промчится ещё быстрее. Неудивительно, что большинство жителей нашей страны хотят знать, какая будет зима и чего нам всем от неё ждать.

Последние годы сильных холодов в это время почти не было, исключая северные регионы России, да и там уже пошло явное смягчение климата: снега выпадает всё меньше, а весна приходит с каждым годом всё раньше. Будет ли зима 2020/2021 исключением или заметное потепление станет ещё более явным? Это интересно многим.

Синоптики озадачили россиян – эту зиму они обещают ещё более тёплой, короткой и малоснежной. Несмотря на то, что в Магадане уже выпал первый снег и начались самые настоящие морозы, большая часть территории нашей страны зиму переживёт легко и почти не заметит сильных холодов: ни тебе морозов под минус 40, ни снежных буранов.

Понятно, что все прогнозы пока крайне осторожные, но метеорологи основываются на десятилетних наблюдениях, которые ясно показывают тенденцию к серьёзным климатическим изменением в сторону тепла на территории всей Русской равнины.

Погода в декабре 2020 в России. Долгосрочный прогноз синоптиков

В последнем месяце года, который одновременно является первым месяцем зимы, синоптики озадачили жителей Москвы и Санкт-Петербурга прогнозом погоды, которая будет очень схожа в обеих столицах России. Это, конечно, крайне странно и до сего времени замечалось такое очень редко.

Зима при этом начнётся довольно рано – уже со второй декады ноября обещают настоящие морозы до минус 10, но в декабре заметно потеплеет и практически весь месяц город на Неве и город пяти морей будут показывать на градусниках минус 5-7. По ночам столбики термометров станут опускаться до минус 12 в среднем.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, чуть похолодает к новогодним праздникам, пойдёт снег, а погода, наконец-то станет больше похожа на зимнюю – днём подморозит до минус 15, а по ночам даже до минус 20.

В Сибири и на Урале первый зимний месяц тоже не принесёт суровых морозов: климат будет довольно-таки мягким и непривычным для жителей этих регионов. По ночам возможно понижение температуры до минус 25 и даже ниже. Зато днём будет стоять минус 15-18. Такая погода для сибиряков и жителей Урала, которые привыкли видеть днём и минус 40 - такая зима, и не зима вовсе.

Курортные регионы страны, в частности, Краснодарский край и Республика Крым тоже будут в декабре окутаны тёплым воздухом. Снега почти не будет, да и привычных этому времени года холодных дождей со штормами выдастся крайне мало. Синоптики обещают почти весь декабрь плюс 5-6.

Единственно можно обрадовать тех, кто любит проводить новогодние праздники на горнолыжных курортах: снег в предгорьях Краснодарского края всё-таки будет. Кроме того, в новогоднюю ночь можно рассчитывать на небольшие заморозки на юге страны – до 5-7

Предварительный прогноз погоды на январь 2021

Январь будет немного прохладнее, чем его зимний собрат декабрь, но не сильно. Более того, как уверяют метеорологи, привычных Крещенских морозов можно даже не ждать. В Петербурге, например, синоптики озадачили горожан и гостей Северной Пальмиры небольшим морозом максимум до минус 10, а в столице нашей Родины будет и того теплее - всего минус 7-8.

Южные районы страны в январе обычно крайне непредсказуемы по погоде и синоптики сомневаются в своих прогнозах на это время года. В этом месяце шторм и ливни могут резко перейти в сильное похолодание и курортные города покроет сверкающая корка льда.

Возможен и ледяной дождь. При этом не удивит и ровная погода без каких-то климатических изысков. Так что здесь пока всё под вопросом и придётся немного подождать, чтобы более точно узнать прогноз погоды на январь в Крыму и Краснодарском крае. Пока же специалисты метеослужб обещают минус 4 днём, и минус 8 с наступлением темноты. Снег ждут ближе к концу января.

Погода в феврале 2021 в России. Прогнозы метеорологов

Февраль 2021 обещает быть сложным относительно климатической ситуации. Синоптики вновь озадачили россиян, пообещав ещё раз Москве и СПб практически идентичные температурные показатели. По данным метеорологов, здесь на градусниках будет около минус 10, может чуть ниже. Осадки будут обильными – зима высыплет всё, что не додала в первые два месяца.

В третьей декаде февраля в столичных регионах начнутся уже по-настоящему весенние оттепели, а по ночам градусник станет опускаться до минусовых значений, что приведёт к гололедице на дорогах.

В Крыму же февраль принесёт настоящую весну – задует южный ветер, который быстро «слижет» остатки снега и льда, солнце начнёт ощутимо припекать. Краснодарский край слегка подморозит в начале февраля, но ненадолго, вторая декада последнего месяца зимы принесёт мокрый снег, а ближе к началу марта придёт долгожданное потепление.

Урал в феврале тоже покажет значительное потепление – непривычные минус 9-11 с понижением по ночам до минус 17. Правда, с промозглым ветром и обильным снегопадом будет создаваться ощущение, что на улице много холоднее. Тепло же сюда придёт с началом марта и не раньше.

В Центральной России февраль прогнозируется очень тёплым, синоптики ждут климатических рекордов. Градусники на юге округа будут показывать всего минус 5-6, снег продолжит выпадать, но долго не пролежит – со второй декады начнётся совсем весеннее потепление: Воронеж, Тамбов, Курск, Липецк в этом году познают аномально тёплую зиму, а февраль в этих городах будет скорее похож на март. К концу месяца снега станет мало, а морозы почти прекратятся

Будем надеяться, что синоптики в этот раз окажутся правы и долгосрочный прогноз на тёплую зиму сбудется, закончится она очень быстро, нам не понадобится кутаться в тёплые шубы и покупать валенки, чтобы пережить морозные дни, а снега будет ровно столько, чтобы порадоваться зиме и слепить снеговика.