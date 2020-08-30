Путин и Лукашенко договорились провести встречу в Москве

Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонные переговоры. В ходе беседы российский лидер поздравил своего коллегу с днём рождения. Также главы двух стран обсудили актуальные вопросы и ситуацию в Белоруссии. Кроме того, был подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям.

Помимо этого, Путин и Лукашенко договорились в ближайшие недели провести встречу в Москве, передаёт РИА Новости

Ранее сообщалось, что дипломатические представители США, стран ЕС, Швейцарии и Великобритании в совместном заявлении призвали власти Белоруссии прекратить запугивание протестующих, насилие и преследование их по политическим мотивам.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Накануне Путин назвал выборы президента Белоруссии, состоявшимися.

«Москва исходит из того, что выборы состоялись», – сказал президент РФ в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву.