США обвинили РФ в опасном перехвате своего бомбардировщика над Чёрным морем

Генерал Джеффри Харриган – командующий ВВС США – обвинил российские истребители Су-27 в опасном перехвате на Чёрным морем американского бомбардировщика.

В официальном заявлении, выдержки из которого публикует агентство «Интерфакс», подчёркивается, что российские лётчики якобы пересекли курс самолёта ВВС США на расстоянии около 30 метров, ограничив ему возможности для маневрирования.

Как считает Харриган, россияне действовали «непрофессионально и небезопасно». При этом он подчеркнул, что американский бомбардировщик выполнял плановый пролёт в международном воздушном пространстве, а действия Су-27 угрожали безопасности полёта задействованных там воздушных судов.

Напомним, 28 августа бомбардировщик ВВС США Б-52 приближался к границе РФ. На его перехват были подняты истребители Су-27, которые с соблюдением международных правил использования воздушного пространства идентифицировали цель с безопасного расстояния.