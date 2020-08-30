В Белоруссии прошли очередные акции протеста

В Минске и некоторых других городах Белоруссии состоялись митинги оппозиции, не согласной с итогами прошедших с стране 9 августа президентских выборов. В столице республики протестующие пытались пройти на площадь Независимости, но подступы к ней были перекрыты силовиками и тяжелой техникой. В нескольких районах Минска милиция провела выборочные задержания протестующих, а в ряде случаев митингующие пытались отбить у силовиков задержанных.

После неудачной попытки попасть на площадь Независимости десятки тысяч протестующих, координируемые оппозиционными телеграм-каналами, отправились к Дворцу Независимости, в котором располагается офис президента Александра Лукашенко. Походы к Дворцу Независимости так же были перекрыты кордонами силовиков и техники, и оппозиционеры вынуждены были остановиться перед заграждениями. Милиция и армия не предпринимали попыток разогнать собравшихся, а протестующие не предпринимали попыток прорвать заграждения. Проведя импровизированный митинг перед цепью силовиков, сторонники оппозиции начали расходиться.

После состоявшихся в Белоруссии президентских выборов, на которых согласно информации ЦИК Александр Лукашенко получил более 80% голосов, уже четвертую неделю подряд проходят массовые акции протеста.