Акции дня: трейдеры скупают бумаги «Яндекса»

Последние летние торги 2020 года на Мосбирже завершились на минорной ноте. Вопреки общей динамике росли акции IT-гиганта компании «Яндекс». В понедельник бумаги подорожали на +6,6% до 5165 рублей за акцию.
За сессию «Яндекс» умудрился выбиться в лидеры по оборотам торгов: более чем в восемь раз (113,8 млрд руб.) превысив оборот обыкновенных акций «Сбербанка» (13,4 млрд рублей). Аналитики «Велес Капитал» и «Финам» рекомендуют к покупке бумаги IT-компании и прогнозируют рост котировок до 6000 рублей за акцию. Некоторые эксперты ожидают коррекции стоимости уже во вторник. В понедельник же 31 августа вступают в силу изменения состава индекса MSCI Russia, куда впервые включили бумаги «Яндекса».
Индекс Мосбиржи по итогам дневной торговой сессии упал на -0,47% до 2966,20 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,55% до 1258,60 пунктов, сегодня индекс отметил 25-летие с начала расчета. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:16 мск составила 45,82 долларов за баррель (+0,02%). Российская валюта слабела – 77,47 рублей за доллар.