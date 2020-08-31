Акции дня: трейдеры скупают бумаги «Яндекса»

Последние летние торги 2020 года на Мосбирже завершились на минорной ноте. Вопреки общей динамике росли акции IT-гиганта компании «Яндекс». В понедельник бумаги подорожали на +6,6% до 5165 рублей за акцию.

За сессию «Яндекс» умудрился выбиться в лидеры по оборотам торгов: более чем в восемь раз (113,8 млрд руб.) превысив оборот обыкновенных акций «Сбербанка» (13,4 млрд рублей). Аналитики «Велес Капитал» и «Финам» рекомендуют к покупке бумаги IT-компании и прогнозируют рост котировок до 6000 рублей за акцию. Некоторые эксперты ожидают коррекции стоимости уже во вторник. В понедельник же 31 августа вступают в силу изменения состава индекса MSCI Russia, куда впервые включили бумаги «Яндекса».