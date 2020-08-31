Глава Всемирной торговой организации покинул свой пост

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо покинул свой пост, оставив международного торгового регулятора в состоянии крупнейшего кризиса за свою 25-летнюю историю.

По мере снижения влияния ВТО на мировую торговлю, рост международной напряженности и протекционизм во время спада, вызванного пандемией коронавируса, делает все более актуальной задачей реформирование правил глобальной торговли.

"Это действительно новая - хотя это, увы, неудивительно - низкая точка для ВТО, - цитирует , Reuters Рохинтона Медхора, президента Центра инноваций в области международного управления. - В течение некоторого времени, фактически несколько лет, организация не имела направления, а теперь функционально она осталась без лидера".

В частности, апелляционный суд ВТО, который рассматривает международные торговые споры, был парализован из-за блокировки Вашингтоном назначения новых судей.

Бразилец Азеведо собирается устроиться на работу в PepsiCo. На должность главы ВТО будут претендовать восемь кандидатов.

Новый глава ВТО должен быть выбран к 7 ноября в рамках согласованного процесса исключения, который предполагает назначение нового генерального директора на основе консенсуса. Но источники в торговых кругах говорят, что неопределенность вокруг президентских выборов 3 ноября в Соединенных Штатах, которые не сообщили публично, какого кандидата на этот пост они предпочитают, может привести к еще большей отсрочке в этом вопросе.

Бюджет на 2021 год, который должен быть установлен в конце года, также может стать препятствием, прежде всего из-за позиции Вашингтона. Трамп даже предлагал выйти из ВТО, хотя о твердых намерениях объявлено не было.

Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет ВТО в том, что организация в течение многих лет не могла призвать Китай - вторую по величине экономику мира после США - к ответственности за несправедливые торговые практики. Вашингтон также считает, что более широкая тарифная система ВТО несправедлива по отношению к США.

Теоретически повседневные операции могут выполняться заместителями. Они могут исполнять ключевую роль генерального директора и в выборе членов комиссии для рассмотрения торговых споров.