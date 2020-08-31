Главные страхи бизнеса

Выходим из кризиса. Куда?

Около 40% предпринимателей сомневаются в своей способности выполнить в конце года отложенные обязательства перед государством. Самые большие опасения у бизнеса вызывает перспектива уплаты налогов за 2020 год, следует из 4-го этапа мониторинга эффективности мер государственной поддержки, проводимого бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. При этом вторую волну коронавируса выдержат немногие.

Более, чем ⅔ респондентов оценили шанс выживания их компании в случае повторного введения режима карантина в 50% и менее. На вопросы анкеты отвечали руководители и владельцы 1035 компаний из 85 субъектов РФ.

А все же, согласно результатам опроса, страна постепенно выходит из кризиса. Положение своей компании как «кризис» или «катастрофа» оценили чуть более четверти респондентов, и таких ответов стало на 7 % меньше, чем в июле.

Тем не менее, почти половина по-прежнему отмечают ухудшение финансовых показателей бизнеса.

Занятость, сохранение которой было одним из основных условий господдержки, удалось в целом удержать: больше половины респондентов отметили, что штатная численность сотрудников их компании по отношению к тому же периоду 2019 года составляет 80-100%. Но главной трудностью на выходе из кризиса предприниматели считают стагнирующий спрос. На него сделали упор две трети респондентов.

Больше трети от всех опрошенных сообщили, что спрос на их продукцию восстановился только на 50% и менее. А почти у пятой части, по совпадению, и спрос – менее 20% по отношению к тому же периоду 2019 года.

В итоге 40,54 % опрошенных заявили, что в конце 2020 года не будут способны выполнять отложенные обязательства перед государством.

Прорвутся

Все цифры, которые касаются уплаты налогов в нашей стране, нужно делить надвое, считает совладелец инвестиционно-девелоперского холдинга Styness Максим Лалакин. Несмотря на все колоссальные усилия нынешнего премьера, ситуация с уплатой всех налогов остается не радужной. Конечно, число работающих «в черную» компаний сильно сократилось, но вот «серых» стало больше. А в ситуации, когда государство официально разрешило временно не платить налоги, количество неплательщиков естественным образом увеличивается.

Люди полагают, что там, где можно не платить полгода, можно еще и полгода потянуть, считает эксперт.. К тому же, вторая волна коронавируса ожидается очень скоро. Но сам факт предстоящих банкротств не является чем то экстраординарным, говорит Максим Лалакин. Многие компании заканчивают свое существование исключительно из-за налогового маневра. Вскоре они открываются заново, но уже с другими реквизитами.

Happy New Year как никогда актуально

Важно отметить, добавляет член генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов, что кроме налогового моратория правительство объявило еще и мораторий на банкротства. Поэтому логично ожидать, что те, кто не сможет заплатить, объявят о финансовой несостоятельности.

В итоге весь российский бизнес разделится на две больших группы, считает эксперт. Первая, это те компании, которые пережили кризис, смогли переформатировать бизнес, оптимизировав затраты, а также воспользовавшись программой помощи правительства.

Вторая же группа – те самые, кому не удалось справиться, и их бизнес придется ликвидировать в официальном порядке. По оценке Кузнецова, таких предприятий наберется не больше 10 %.

Осень, так или иначе, уверен он, переживут все, кто пережил карантин. Скажутся эффекты нулевого роста и потребности населения в товарах и услугах.

Настоящий момент истины наступит после январских праздников. Вот тогда будет окончательны видны масштабы кризиса, полагает эксперт.

Все лучшее детям

С самого начала было понятно, что анонсируемые меры господдержки в виде отсрочки по налогам и кредитам не станут гарантированной таблеткой для выздоровления бизнеса после пандемии, констатирует главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Выборочное определение системообразующих направлений бизнеса, которое в конечном счете вылилось в поддержку только самых крупных предприятий, еще больше ущемило в правах средний и малый бизнес куда и вошла большая часть опрошенных.

То, что государство в свою очередь, не ввело более мягкие меры поддержки в виде стимулирования спроса с доплатой за расходы граждан из своего кармана, или вовсе не провозгласило полное прощение долгов на период жесткого режима самоизоляции – тоже можно понять, говорит эксперт. Экономика России, на текущий момент, находится вот-вот на пороге рецессии, государственные резервы и доходы в первом случае стали распаковываться, а во втором серьезно уменьшаться в связи со снижением мирового спроса и падением цен на энергоресурсы.

Учитывая, что иные экономические локомотивы в виде нацпроектов еще не успели разогнать экономику, то введение максимально-лояльных мер по поддержке бизнеса означало бы, что государство не смогло бы справиться с другими, не менее важными вызовами, считает Алексей Антонов. В данном случае ставка была сделала на поддержку наименее защищенных слоев в виде дополнительных выплат семьям с детьми. Поэтому отказ от полноценной поддержке бизнеса выльется в предстоящую череду банкротств и еще большей консолидации на рынках наиболее сильных игроков.

Если говорить о прогнозах, то Алексей Антонов считает, что к концу пандемии далеко не все предприниматели смогут удержать на плаву бизнес даже с пролонгацией отсрочек по налогам и кредитам. При этом полное восстановление возможно только со стремительным и стабильным ростом спроса на услуги и товары, что также не ожидается в ближайший год-полтора ввиду снижения деловой активности и перехода работодателей в режим тотальной экономии на издержках куда также логично входит и заработная плата персонала.