Американским компаниям приходится мириться с падением доходов и задержками, вызванными многочисленными ограничениями деятельности китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies, предпринятыми правительством США.

«После того, как Соединенные Штаты включили нас в «черный» список, мы перевели наши инвестиции из Америки в Россию, увеличили инвестиции в российскую экономику, расширили команду российских ученых и повысили им зарплаты»,- рассказал основатель и владелец Huawei Жэнь Чжэнфэй во время посещения главных китайских университетов в июле. Об этом сообщил официальный аккаунт WeChat Шанхайского университета в воскресенье.

Huawei является не только крупнейшим в мире производителем и продавцом телекоммуникационного оборудования, но и обошел во втором квартале Samsung в производстве смартфонов. Однако компания стала пешкой в большой геополитической игре между США и КНР. Вашингтон объявил Huawei войну еще в прошлом году. Особенно болезненным оказался последний запрет на доступ для китайского гиганта к американскому рынку полупроводников.

Начальник отдела потребительского бизнеса компании Ричард Юй Чэндун признал, пишет South China Morning Post (SCMP), что из-за американских санкций высока вероятность того, что Huawei не сможет отправлять трубки с крутыми чипами Kirin уже в следующем году.

На саммите в Циндао, прошедшем в минувшие выходные, Юй подчеркнул, что компания продолжает «искать способ, как обойти запрет США на чипы».

Жэнь в своем выступлении для студентов главных китайских университетов, сказал: «Если хотите быть по-настоящему сильными, необходимо учиться у всех, включая врагов».

Сам Жэнь не скрывает, что, создавая Huawei, перенял у американцев все лучшее и полезное. Несмотря на его заявление, что «американские политики хотят уничтожить Huawei», он утверждает, что не испытывает ненависти к США.

«Несмотря ни на что,- подчеркнул он в выступлении перед студентами,- мы никогда не будем ненавидеть Соединенные Штаты. Это (борьба с Huawei) – всего лишь импульс отдельных политиков и не имеет ничего общего с американским бизнесом, американскими школами и американским обществом».

Кроме перевода инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу. Поэтому Жэнь Чжэнфэй еще в январе этого года уравнял в правах «облачное» подразделение, у которого пока все еще сохраняется доступ к американским чипам, с главными подразделениями компании, выпускающими смартфоны и телекоммуникационное оборудование.

Поставщики полупроводников, которые тоже несут убытки от санкций, просят администрацию Трампа ослабить хотя бы последние ограничения. К примеру, один из лидеров на рынке чипов, Qualcomm, для которого китайская компания является главным покупателем, пытается получить разрешение на возобновление поставок. Тайваньская компания MediaTek тоже обратилась к американским властям с просьбой выдать ей лицензию на продолжение поставок чипов Huawei. Пока они не могут похвалиться успехами, Белый дом идти на уступки не готов.