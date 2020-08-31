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Восстановление китайской экономики продолжается

Москва, 31.08.2020
#Рост Китая
#Экономика
  • Восстановление китайской экономики продолжается

EPA

Август подтвердил, что экономика Китая находится на пути устойчивого восстановления. Главным драйвером второй экономики планеты в конце лета стала сфера услуг, активность в которой оказалась наивысшей с начала 2018 года. Сектору услуг с лихвой удалось компенсировать некоторое замедление расширения производственного сектора, подчеркивает Bloomberg.

Как сообщило Национальное бюро статистики КНР (NBS), индекс деловой активности PMI непроизводственного сектора Китая в августе вырос до 55,2 с июльских 54,2. Индекс менеджеров по закупкам слегка понизился: с 51,1 в июле до 50,0 в августе. PMI выше 50 свидетельствует о росте экономической активности.

Экономика Поднебесной продолжила в августе восстанавливаться после сильного спада в первом квартале. По мере ослабления коронавирусных ограничений в целом и в частности, например, открытия кинотеатров, отрасли сильно пострадавшей в результате пандемии сферы услуг резко пошли вверх.

«Ожидается стабилизация индексов деловой активности в производственном и непроизводственном секторах в пределах расширения,- прогнозирует экономист шанхайского Bank of Communications Лю Сюэчжи.- Маловероятно, что до конца года руководство начнет серьезную программу помощи экономике. Намного вероятнее, что оно сконцентрирует силы на проведении уже принятой стратегии».

Несмотря на повышение спроса на промышленные товары и изделия и рост новых заказов до 52, а новых экспортных заказов – до 49,1 бизнес продолжает испытывать сильное давление от дефицита спроса.

«Темпы восстановления спроса отстают от темпов восстановления производства и это отставание начинает замедлять восстановление всей экономики,- говорится в заявлении China Logistics Information Center.- Более половины компаний продолжают жаловаться на низкий рыночный спрос и считают его сейчас главной проблемой».

Такая ситуация, считают экономисты, заставляет их проявлять осторожность и не торопиться с дальнейшим расширением производства.

«Мы ожидаем продолжение восстановления, усиленное небольшим ростом внутреннего спроса и дальнейшим открытием зарубежных экономик,- говорит экономист Bloomberg Чан Шу.- Сейчас ставится задача скорейшего восстановления допандемического роста».

Ряд индикаторов показывают, что темпы восстановления китайской экономики в августе ускорились. Среди благоприятных факторов – восстановление производственного сектора и рынка ценных буиаг, повышение уверенности бизнеса, рост продаж автомобилей.

Однако на пути к возвращению довирусного состояния небольшим и средним компаниям еще предстоит преодолеть немало препятствий и преград, считает главный экономист NBS Чжао Цинхэ, главные из которых недостаточно высокий рыночный спрос и снижение капитала. Эти проблемы объясняют продолжающее снижение PMI для малых предприятий, который в августе опустился до 47,7.

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