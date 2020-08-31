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Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Меркель

Москва, 31.08.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на заявление Меркель

Алексей Павлишак/ТАСС

Рубль завершил прошлую рабочую неделю, отыграв в обеих парах потери предыдущих дней. Так, к закрытию основной торговой сессии на Мосбирже курс доллара составил 74,09 руб., потеряв за сутки 87,5 коп. Просела и единая валюта Евросоюза, которая по сравнению с закрытием четверга стоила в 19:00 мск пятницы на 44 коп. дешевле, торгуясь по 88,17 руб.

Таким образом, рубль на позитиве ушёл на выходные, укрепляясь к доллару и евро благодаря интересу инвесторов к риску. По мнению экспертов, игроки продолжают отыгрывать выступление главы ФРС Джерома Пауэлла.

Напомним, в четверг председатель американского регулятора подчеркнул, что новая стратегия Федрезерва допускает подъём инфляции выше 2%. Кроме того, Пауэлл сказал, что уровнем центробанка США будет «средняя инфляция в 2%». Также он пообещал, что ФРС начнёт проводить комплексный анализ стратегии ориентировочно раз в пять лет.

Кроме того, положительно повлияло на курс рубля заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель, отметившей, что несмотря на напряженные отношения с Российской Федерацией, с ней важно продолжать диалог.

Канцлер подчеркнула, что РФ остаётся важным стратегическим игроком на планете, и выразила надежду, что российские правоохранители не будут переброшены в Белоруссию для спасения президента Лукашенко. 

Также германский лидер прокомментировала призывы отказаться от строительства российского газопровода «Северный поток – 2». По словам Меркель, этот экономический проект должен быть завершён. Она при этом добавила, что ФРГ выступает против американских санкций.

Как считает, Дмитрий Полин из ProFinance.ru именно Меркель в конце недели пришла на помощь рублю, который все последние дни испытывал серьёзное давление в том числе и из-за грозных заявлений западных политиков.

«Госпожа канцлер ясно дала понять, что предполагаемое отравление Навального и «Северный поток – 2» связывать нельзя. Она повторила, что Берлин считает санкции США в отношении газопровода «экстерриториальными» и не приемлет их. После этого рубль сильно прибавил. Впрочем, нельзя исключать, что национальная валюта укрепилась из-за волны продаж доллара перед промежуточным клирингом, которая обычна проявляется при сильных трендах на русском рынке», – предположил Полин.

В свою очередь, Елизавета Наумова из Альфа-банка считает, что пятничное восстановление рубля было связано с перепроданными уровнями ранее, а также в связи с глобальным падением доллара почти ко всем валютам.

«В конце прошлой рабочей недели индекс доллара упал к корзине валют, реагируя на «голубиные» комментарии Пауэлла. Это в долгосрочной перспективе говорит о том, что центробанк США готов поддерживать ставки возле нуля, чтобы помочь американской экономике восстановиться после кризиса. Помимо этого, в пятницу нацвалюту поддержал перепроданный рынок ОФЗ, на который стали возвращаться инвесторы», – заявила Наумова.

По мнению экспертов Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, благодаря тому, что выходные в целом прошли без геополитических потрясений, российская валюта на этой неделе может продолжить своё укрепление.

«Возможно, что уже сегодня-завтра рубль подорожает до 73,00», – прогнозируют эксперты крупнейшей кредитной организации страны.

Между тем, аналитик Виталий Калугин сделал долгосрочный прогноз по курсу национальной валюты, предположив, что до конца 2020 года у рубля могут возникнуть опасные моменты, которые, как полагаем он, могут отправить пару доллар-рубль к отметке в 80,00.

При этом он пояснил, что следствием ослабления рубля станет дефицит бюджета. В периоды же затишья, а это, по мнению Калугина, вся осень – доллар будет торговаться в коридоре 75,00-77,00 руб.

«В любом случае серьёзного обвала национальной валюты, когда она может рухнуть сразу на 10-15%, ждать не стоит. По крайней мере, до конца 2020 года», – резюмировал эксперт.

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