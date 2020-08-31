МКБ будет помогать развитию торгового оборота между Россией и Китаем

Московский кредитный банк (МКБ) закрыл сделку по привлечению средств у China Development Bank в размере 100 млн юаней. МКБ стал первым частным российским банком, которому удалось реализовать такой формат сделки.

Средства направят на развитие торгового оборота между Россией и Китаем, поддержку международных отношений с китайскими партнерами, а также на увеличение расчетов в национальных валютах двух стран.

Как пояснили в банке, МКБ рассматривает Китай как стратегически важный регион для расширения своих операций. Банк планирует продолжить сотрудничество с финансовыми институтами, и не только в части внешней торговли, но и с целью участия в масштабных долгосрочных проектах инициативы «Один Пояс - Один Путь».