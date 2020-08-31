Орешкин определил место России в ТОП-5 экономик мира

Бывший глава Минэкономразвития, а ныне советник президента РФ Максим Орешкин заявил, что уже в этом году Россия войдет в число пяти крупнейших экономик мира. При этом он предположил, что удержаться нашей стране там будет очень сложно, передаёт РИА Новости.

«Если вы откроете последний прогноз Международного валютного фонда на 2020 год, то вы увидите, что наша страна будет пятой экономикой мира на этот год. С этой точки зрения, конечно, цель достигнута», – подчеркнул он.

Говоря о цели, чиновник имел в виду, что она фигурирует в майском указе президента РФ Владимира Путина.

«Достичь её удалось на два года раньше. Но надо честно признать, что это в основном обусловлено беспрецедентным спадом, который сейчас наблюдается в экономиках других стран… А дальше – достижение цели по устойчивому экономическому росту выше среднемировых показателей, чтобы удержаться в этой группе», – резюмировал Орешкин.