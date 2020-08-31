От «потрепанного» рубля ждут возвращения

Помощь дружественной стране рублю не помеха

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на опрос ряду участников рынка и аналитиков, после трех месяцев потерь кряду российский рубль может ожидать отскок. Валюта крупнейшего в мире экспортера энергоносителей продемонстрировала один из худших результатов среди валют развивающихся рынках в этот период, даже несмотря на то, что нефть подскочила почти на 30%. Это, в частности, побудило аналитиков Citigroup Inc. & Sova Capital заявить, что рубль фундаментально недооценен.

Сезонная слабость, суммирует издание на мнение экспертов, усугубляется геополитическими рисками, которые подогревают опасения по поводу новых санкций против Кремля. Если эти опасения не оправдаются, рубль может вернуться в район отметки 70 за доллар, где он находился в мае. Это означает повышение курса примерно на 6% по сравнению с текущим уровнем.

Премия за риск сформировалась в значительной степени за счет опасения, что Владимир Путин вмешается в ситуацию в Белоруссии, где массовые демонстрации призывают положить конец 26-летнему правлению президента Александра Лукашенко. Недавнее отравление российского оппозиционера Алексея Навального также способствовало росту ставок на то, что США и Европейский союз введут новые санкции против Кремля, отмечает издание.

Но, например, Джеймс Баррино, стратег emerging markets money manager в Schroder Investment в Нью-Йорке, которого цитирует Bloomberg, утверждает, что на этот раз рынок ошибается по поводу угрозы санкционного риска. Он сохраняет рекомендацию покупать рублевые облигации, исходя из логики, что явное вмешательство России в ситуацию в Белоруссии маловероятно, в то время как санкции не стоят на повестке дня в США в преддверии предвыборного сезона.

Дэмиен Бюше из Finisterre Capital также отмечает, что он ждет подходящего времени, чтобы купить российскую валюту. «Рубль был дешевым в конце июля, а сейчас он еще дешевле, – говорит он. - Когда речь заходит о геополитике, заголовки о том, что Путин помогает Белоруссии – я думаю, это самое меньшее, что он может сделать для дружественной страны в экономическом союзе с Россией. Я не читаю это тем, что Россия переигрывает и противостоит Западу».

Премиями не разбрасываемся

Отметка 70 руб за доллар достижима, но исключительно благодаря заметному движению корзины из других резервных мировых валют против доллара, которое сейчас активизировалось, полагает шеф-аналитик ТелеТрейд Пётр Пушкарёв. Однако, даже если ослабление доллара на внешних рынках в сентябре продолжится, что очень вероятно, то в России американской валюте сложно будет с ходу опуститься ниже естественной поддержки, расположенной технически внутри зоны 70,5-71,5 руб., считает эксперт.

Главной проблемой для рубля этим летом стала несколько непривычная ситуация, объясняет аналитик: доллар продолжал дорожать в России в том числе и в те моменты, когда тот же самый доллар мировые рынки продолжали интенсивно распродавать к другим валютам. Даже когда пара EUR/USD совершила впечатляющее ралли и поднялась от 1.10 в конце мая до 1.19 к августу, рубль лишь незначительно и временами ненадолго прибавлял в цене. Но вскоре, и намного быстрее, доллар принимался расти к рублю, как только в мире начиналось любое, и не самое долгое, и сравнительно небольшое, временное и так называемое "коррекционное" укрепление американской валюты. Словом, заметное итоговое обесценивание доллара в окружающем Россию мире уже вовсю идёт, но до сих пор рублю это почти никак не помогало. От чего зависит, сможет ли теперь рубль преодолеть это сносящее его вниз течение, и поплыть ему навстречу?

Всё дело в том, говорит Пётр Пушкарёв, что на рубль давил обычный, в общем-то, для этого времени года и регулярный отток капитала, поскольку он перестал компенсироваться достаточным встречным притоком денег извне за счёт размещения ОФЗ. Если до середины июля эти ручейки всё-таки в российский долг текли, то дальше зарубежные фонды просто отвернулись на время не только от России, но от всех развивающихся рынков, так как активно инвестировали в быстро дорожающее золото и в растущие активы крупных компаний на фондовом рынке США.

А 19 августа Минфин и вовсе счёл за лучшее отменить очередной аукцион по ОФЗ, так как не хотел брать взаймы ни у пользующихся случаем внутренних игроков, ни у внешних инвесторов, под неоправданно высокий процент, считает Пётр Пушкарёвю. Рынок требовал слишком большую "премию" под в общем-то надуманным предлогом финансовых рисков, связанных с событиями в соседней Белоруссии, которые, согласитесь, говорит он, вряд ли могут на практике иметь заметное и долгосрочное влияние на платежеспособность Минфина или на курс рубля.

Рубль продолжал падать, а доллар достиг почти 76 руб, даже при подорожавшей выше 46 долларов за баррель нефти: цены Urals при такой конъюнктуре в июле-августе балансируют по-прежнему лишь совсем немного выше "отсечки" 42 руб. по бюджетному правилу, а в результате ЦБ автоматически продаёт из-за этого ежедневно совсем мало валюты и снижает де-факто своё влияние на курс. Сама же по себе цена нефти, как таковая, впрямую давно уже не завязана настолько плотно с рублём: ведь в конце концов, торгуя рублём, инвесторы покупают и продают всё-таки не нефть, и даже не влияние нефти на экономику России, а ориентируются именно на финансовые условия, которые стали для них, конечно же, менее привлекательными после неоднократного снижения ключевой ставки ЦБ: так как в итоге сократилась работавшая на более крепкий рубль разница в доходностях между ОФЗ и аналогичными долговыми инструментами других стран.

После 26 августа ситуация слегка изменилась в лучшую для рубля сторону: Минфин всё-таки решился провести в этот день аукцион, где успешно разместил новый выпуск ОФЗ. Правда, при высоком спросе почти в 300 млрд руб казна выручила лишь около 85 млрд руб, но Минфин вполне оправданно и сам отсёк все попытки инвесторов претендовать на слишком выгодные для них (и, само собой, невыгодные для государства) условия размещения. На максимуме "премия" по купонам на вторичном рынке поднималась до 6.25% годовых по эталонным 10-летним бумагам, но не выше, и быстро отскочила, а пара доллар/рубль в результате опустилась в моменте от почти 76 руб. до 74 руб. 75 копеек.

Валютный хоровод

И в этот момент к более благоприятной для рубля обстановке подключилась "помощь" со стороны главы ФРС Джерома Пауэлла, который на симпозиуме в Джексон-Хоул дал мировому валютному рынку достаточно внятный сигнал, что доллару было бы логично дешеветь и дальше, говорит эксперт. Именно это послание от Федрезерва сейчас является главным подспорьем и для рубля, который мог бы укрепляться сейчас побыстрее, и даже пройти за первую неделю сентября, скажем, больше половины пути по направлению от 76 руб к 70 руб. Отчасти роль может сыграть, опять-таки, аукцион Минфина, запланированный на среду 2 сентября, но главное - продолжится ли интенсивно распродажа доллара на форекс.

В сравнении с долларом, выигрывает евро, замечает Пётр Пушкарёв: Европейский центробанк знает меру, печатая деньги, плюс размещает привлекательный для инвесторов крупный займ под общие гарантии всех стран ЕС.

Юань - более спорное вложение, из-за торговых и других противоречий Китая и США, и пока исход их споров неясен. А бумаги госдолга Австралии - прямой конкурент казначеек США, отсюда интерес к покупкам австралийской валюты. К прошлой пятнице активизировалось укрепление и рэнда ЮАР, и индийской рупии, и в меньшей степени бразильского реала: страны БРИКС подают в моменте хороший пример рублю, другой вопрос, в какой мере рубль сможет этим "голевым пасом" воспользоваться.

Кому-то еще перепадет

Санкционной премии в курсе рубля сейчас действительно почти нет, соглашается старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова. Зато точно есть кропотливая и масштабная работа Минфина и Центробанка по сведению госбюджета. Дефицит бюджета РФ сейчас достаточно заметен, и только секвестированием расходных его статей и увеличением потока налоговых поступлений эту проблему не решить. На помощь традиционно приходит механизм контролируемой девальвации рубля, применяя который можно решить часть проблем.

Поэтому, считает аналитик, в конце августа рубль слабел на фоне стабильной нефти и сравнительно нейтральной внешней конъюнктуры. Это может пригодиться и позже, поэтому в перспективе осени нельзя исключать перепадов курса. Относительно комфортным, при текущих вводных, торговым диапазоном для доллара является 73-75 руб., но в моменте доллар способен подниматься к 77-78 руб. - именно для реализации бюджетных интересов, уверена Анна Бодрова.