Вход/Регистрация Подписка

Отличительные особенности суши и роллов

Москва, 31.08.2020
В сегодняшнее время кухня Японии становится довольно популярной среди клиентов кафе и ресторанов. Среди множества блюд наиболее популярны среди потребителей роллы и суши. Определённая часть клиентов считает эти блюда схожими.
#PressRelease

Но в реальности суши и роллы различаются методом приготовления и подачи лакомств на стол. На сайте https://sev.food-td.ru/ можно ознакомиться с разновидностями блюда суши, есть возможность доставки блюд в городе Севастополь.

Подробнее о суши

Вначале слово «суши» означало способ маринования рыбы. Рис в блюдо не добавлялся. С годами рецепт претерпел серьёзные изменения. Нынешний вариант приготовления японского лакомства предполагает скручивание из риса длинной лепёшки небольшого размера с добавлением рисового уксуса. Поверх блюда кладут небольшой кусочек свежей рыбы.

Главными чертами этого блюда является следующее:

  • Суши подают к столу только в холодном виде.
  • Рецепт всегда включает различные морепродукты (креветки либо осьминоги) или морскую рыбу (используются тунец, семга и другие виды рыбы).
  • Рис заблаговременно обрабатывается небольшими каплями уксуса из вина, иногда добавляют иные компоненты.
  • Приготовление суши не предполагает применения какого-либо кухонного инвентаря, других средств.
  • Части блюда укладывают в форме башенок.

Подробнее о роллах

Существуют различные типы суши. Среди них можно отметить такой подвид, как роллы. Поварам их труднее готовить. При приготовлении роллов используют специальную циновку из бамбука. Рецепт таков: на лист нори (специальных водорослей) помещают рис, рыбу, различные виды сыра и соусов. С помощью циновки блюдо скручивают. Далее ножом делается разрез блюда на порции по несколько штук. Название блюда всегда имеет термин «маки» в начале либо в конце выражения. Роллы могут подаваться как в горячем, так и в холодном виде.

Стоит отметить, что роллы, в отличие от суши, иногда подают даже в жареном виде. Они могут различаться нюансами приготовления лакомств, составом используемых компонентов. Суши же всегда готовят в одной и той же форме. В целом их рецепт не меняется. В процессе приготовления роллов экспериментируют. Роллы также могут добавлять в другие блюда. Повара делают их сладкими и солёными, добавляют кунжут. Общим здесь является подготовка к трапезе. Японские блюда едят палочками, к блюдам подаётся васаби, имбирь, соус из сои и риса, другие ингредиенты.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров




«Криогенмаш» - по-прежнему стратегический актив Газпромбанка

Новый глава совета директоров предприятия — заместитель председателя правления Газпромбанка Тигран Хачатуров. Перед менеджментом стоит задача разработать новую стратегию «Криогенмаша», который рассматривается Газпромбанком как стратегический актив

ММК переходит с бумаги на «цифру»

В рамках стратегии цифровой трансформации Группа ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» активно заменяет бумажные документы цифровыми – уже в 44 организациях Группы действует система электронного документооборота, разработанная специалистами ММК. Коммерческая версия программы доступна для приобретения сторонними компаниями

Продается ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В Красноярском крае

Действующее предприятие с многолетней историей Восточно-Сибирский завод металлоконструкций (г. Назарово, мкр промышленный узел, 8) выставлен на торги. Сейчас его возможно приобрести по минимальной стоимости

Мобильный отряд. Как мобильные решения повышают чек в ритейле

Несмотря на цифровую революцию последних лет до объявления в мире режима самоизоляции именно оффлайн-магазины оставались основным местом совершения покупок. С появлением же COVID-19 цифровизация магазинов стала для многих компаний единственно возможным способом остаться на плаву
Новости партнеров

Tоп

  1. По ипотеке начали расти дефолты
    Количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 20% в годовом сопоставлении, сообщил вчера профильный вице-премьер на высоком совещании. Для отчета перед президентом такие данные хороши, но аналитики указывают и на другую сторону ипотечной «луны»
  2. Евро готовится к мощному прыжку
    Мощное возрождение общеевропейской валюты дает основания европейцам и не только им говорить о появлении «короля евро».
  3. Основатель Huawei заявил о переводе инвестиций из США в Россию
    Кроме перенаправления инвестиций в другие страны, в планах Huawei по преодолению нынешнего кризиса, пишет Financial Times, также уделять больше внимания и сил «облачному» бизнесу
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама