Отличительные особенности суши и роллов

Но в реальности суши и роллы различаются методом приготовления и подачи лакомств на стол. На сайте https://sev.food-td.ru/ можно ознакомиться с разновидностями блюда суши, есть возможность доставки блюд в городе Севастополь.

Подробнее о суши

Вначале слово «суши» означало способ маринования рыбы. Рис в блюдо не добавлялся. С годами рецепт претерпел серьёзные изменения. Нынешний вариант приготовления японского лакомства предполагает скручивание из риса длинной лепёшки небольшого размера с добавлением рисового уксуса. Поверх блюда кладут небольшой кусочек свежей рыбы.

Главными чертами этого блюда является следующее:

Суши подают к столу только в холодном виде.

Рецепт всегда включает различные морепродукты (креветки либо осьминоги) или морскую рыбу (используются тунец, семга и другие виды рыбы).

Рис заблаговременно обрабатывается небольшими каплями уксуса из вина, иногда добавляют иные компоненты.

Приготовление суши не предполагает применения какого-либо кухонного инвентаря, других средств.

Части блюда укладывают в форме башенок.

Подробнее о роллах

Существуют различные типы суши. Среди них можно отметить такой подвид, как роллы. Поварам их труднее готовить. При приготовлении роллов используют специальную циновку из бамбука. Рецепт таков: на лист нори (специальных водорослей) помещают рис, рыбу, различные виды сыра и соусов. С помощью циновки блюдо скручивают. Далее ножом делается разрез блюда на порции по несколько штук. Название блюда всегда имеет термин «маки» в начале либо в конце выражения. Роллы могут подаваться как в горячем, так и в холодном виде.

Стоит отметить, что роллы, в отличие от суши, иногда подают даже в жареном виде. Они могут различаться нюансами приготовления лакомств, составом используемых компонентов. Суши же всегда готовят в одной и той же форме. В целом их рецепт не меняется. В процессе приготовления роллов экспериментируют. Роллы также могут добавлять в другие блюда. Повара делают их сладкими и солёными, добавляют кунжут. Общим здесь является подготовка к трапезе. Японские блюда едят палочками, к блюдам подаётся васаби, имбирь, соус из сои и риса, другие ингредиенты.