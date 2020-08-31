Прогноз погоды: россиян ждёт непростой сентябрь

Непредсказуемый летний сезон почти завершил свой ход по территории России и уже завтра мы встречаем 1 сентября – День Знаний и официальное начало календарной осени.

Предыдущие сезоны были на редкость капризными и откровенно непростыми. Постоянная смена погодных условий, непогода вперемешку с жарким зноем – всё это порядочно утомило россиян. Многих волнует вопрос: к чему готовится осенью 2020 и в какую сторону на этот раз повернёт климатическая карусель?

Увы, но синоптики не спешат обнадеживать россиян позитивным прогнозом и предупреждают – предстоящая осень окажется такой же нестабильной, как и уходящее лето. При этом традиционно умеренный сентябрь будет очень непростым и покажет нам свой строптивый характер буквально с первых дней, а похолодание будет сопровождаться температурными перепадами, ливнями и грозами.

Погода в сентябре в Москве. Точный прогноз синоптиков

Ещё сегодня столичные проспекты без преувеличения купались в летнем солнце, а синоптики в 14:00 мск зафиксировали, что воздух на главной московской метеостанции на ВДНХ прогрелся до плюс 30. Таким образом, понедельник стал самым тёплым днём последнего месяца этого календарного лета.

Однако уже завтрашний день готовит москвичам неприятный сюрприз: столбики термометров опустятся сразу на 9-10 градусов. Метеорологические сводки прогнозируют, что со вторника и уже до конца рабочей недели в Москве и Подмосковье установится не более плюс 21. Ожидается, что в столицу и область во вторник вторгнется мощный скандинавский антициклон, который особенно активизируется на пороге первых сентябрьских выходных.

Начиная с вечера пятницы, погода станет пасмурной, небо затянет облаками, а суббота начнётся с проливных дождей. В воскресенье показатели термометров опустятся до плюс 17, дожди усилятся, местами будут сопровождаться порывами ветра до 15-16 метров в секунду. Тем самым, климатическая обстановка с каждым днём начнёт становится всё более осенней.

К началу второй декады сентября столбики термометров сделают ещё более солидный скачок вниз и зафиксируются на отметке в плюс 13. Дожди усилятся, вместе с ними зачастят грозы, прогнозируется шквалистый ветер.

Прогноз погоды на сентябрь в регионах Центрального федерального округа

Для жителей других регионов Центральных федерального округа (ЦФО) специалисты подготовили такой же непростой прогноз: к примеру, в Тверской и Ярославской областях осень даст о себе знать практически сразу, ожидается резкое похолодание до плюс 16, непродолжительные дожди и грозы.

2 сентября возможно на время выглянет солнце, а с 5 сентября воздух прогреется до плюс 19. Такая погода продержится в центральных областях страны до середины сентября.

Более комфортно будет на юге ЦФО: здесь погода порадует жителей Белгородской, Воронежской и Липецкой областей по-настоящему летним зноем – до плюс 33-35 днём. Похолодание здесь будет постепенным: температура воздуха плавно опустится к концу месяца до плюс 16, ожидается минимум осадков.

При этом в Тульскую и Владимирскую области в середине сентября придут усиленные дожди, ветер и грозы. Правда, резкого похолодания и здесь ожидать не стоит. Но примерно к третьей декаде месяца по всему центру России всё-таки окончательно установится климатическая осень.

Погода в сентябре в СПб

Начало сентября мало удивит жителей Санкт-Петербурга. Хотя и здесь сентябрь будет очень непростым: в СПб и Ленинградской области погода ухудшится с первых дней, но довольно быстро вернёт отметку в плюс 16 при относительном минимуме осадков.

Но общий климатический фон останется пасмурным: в городе на Неве ожидается высокая облачность и спокойная, безветренная погода. Кроме того, синоптики обещают для жителей Северной столицы и близлежащих регионов кратковременные дожди, которые заметно усилятся после 15 сентября, а средняя температура воздуха составит не более плюс 13 днём и до плюс 9 ночью.

Последняя декада сентября будет в СПБ тёплой и прозрачной, заметное похолодание ожидается ближе к концу месяца, когда столбики термометров покажут плюс 13. После полуночи не исключены первые ночные заморозки, но в целом, погода будет оставаться спокойной.

Прогноз погоды на сентябрь на курортах Краснодарского края

А вот жителям Краснодарского края и многочисленным туристам, которых в сентябре на курортах Кубани в избытке, всё же удастся насладиться последними жаркими днями уходящего лета и только после этого в регион постепенно придёт климатическая осень.

Синоптики прогнозируют, что после первых дней сентября, когда столбики термометров станут подниматься выше плюс 30, после 10 числа случится ухудшение погоды: в Сочи возможно похолодание до плюс 23 днём и до плюс 19 ночью. На соседних морских курортах климатическая ситуация практически аналогичная, но возможны дожди и грозы.

В Анапе во второй половине месяца градусники начнут показывать плюс 18 днём и до 14 ночью, но больших осадков ожидать не стоит. До начала октября солнце ещё вернётся на юг страны. Правда, жарко уже точно не будет.

Погода в сентябре в Крыму

Очень похожая климатическая ситуация ожидается в сентябре в Крыму. По прогнозу синоптиков, жаркий летний зной будет господствовать на черноморском и азовском побережьях полуострова до 10 сентября, после чего в Крыму начнётся постепенное похолодание, а южный воздух остынет на 6-8 градусов.

Например, в Севастополе днём будет плюс 21, в Ялте – плюс 22, в Керчи – плюс 20. Периодически Крым станут посещать проливные дожди, а ближе к 20 сентября погода продолжит стремительно ухудшаться. В светлое время суток на курортах полуострова возможно солнце, но воздух не прогреется более плюс 19, после полуночи градус удержится на плюс 14-16.

Неизвестно, станет ли этот прогноз точным, и окажется ли предстоящий сентябрь действительно непростым. Ведь синоптики обновляют свои сводки почти ежедневно, а сама погода, как известно, не перестаёт удивлять нас всё новыми сюрпризами. Пока же продолжаем ловить последние лучи летнего солнца, надеемся на тёплое начало осени, но не забываем готовиться к похолоданию.