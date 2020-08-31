Страны Балтии вводят санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников

Страны Балтии вводят в понедельник, 31 августа, санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще примерно трех десятков чиновников, сообщил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа. Все члены санкционного списка, который будет в дальнейшем расширяться, участвовали, по версии балтийских властей, в фальсификации результатов президентских выборов, которые прошли в Белоруссии в начале августа.

«Мы заявили, что нам нужен мирный диалог и согласие между режимом и обществом, но мы видим, что режим к нему не готов,- подчеркнул Науседа.- Мы видим, что нужно двигаться вперед и показать пример другим странам».

Евросоюз сейчас работает над общеевропейскими санкциями, которые будут введены против официальных лиц Белоруссии.

Балтийские страны первыми призвали наказать режим А. Лукашенко, который находится у власти 26 лет, и поддержать оппозицию.

В воскресенье на улицы Минска вновь вышли десятки тысяч демонстрантов с требованиями отставки президента Лукашенко и проведения новых выборов. Как сообщает МВД Белоруссии, были задержаны как минимум 140 человек.