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Спецтехника едет на водороде

Москва, 31.08.2020
Алексей Грамматчиков
Экологически чистые водородные технологии проникают в сферу строительной техники: британская компания JCB представила первый в мире прототип строительного экскаватора на водородном топливе.
#Авто
#грузовики
  • Спецтехника едет на водороде

Новый прототип водородного экскаватора от JCB весит 20 тонн, он больше года проходит испытания на специальном полигоне. Энергия, необходимая для работы электродвигателей на этой машине, генерируется в результате реакции водорода с кислородом в топливном элементе.  А единственным выбросом при этом является вода.

Разработка прототипа водородной машины началась после того, как в прошлом году компания JCB начала полномасштабное производство полностью электрического мини-экскаватора 19C-1E, ранее также была представлена электрическая версия телескопического погрузчика Teletruk - модель JCB 30-19E.

Однако данные серийные электрические модели строительной техники используют аккумуляторы, которые с одной стороны обладают большим весом, с другой -- необходимо тратить время на их зарядку. Водородные топливные элементы в отличие от аккумуляторов весят на так много, а зарядка баллонов водорода может осуществляться гораздо быстрее. Единственная пока большая проблема для водородных машин – это отсутствие инфраструктуры для их зарядки, при решении этой сложности водородная техника может широко распространятся не только среди автомобилей, но и в области строительной техники.

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