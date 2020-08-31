Стратегическая сессия Московского финансового форума пройдет в онлайн формате

Учитывая традицию ежегодных сентябрьских встреч финансистов, специальная онлайн-сессия даст возможность ответить на ряд ключевых вопросов, в том числе, что станет драйвером роста в посткоронавирусный период и как найти баланс между стабильностью и стимулированием роста.

предоставлено пресс-службой

Следить за дискуссией в прямом эфире на телеканале «Россия-24» сможет любой желающий.

По информации пресс-центра мероприятия, при обсуждении возможности проведения Форума в этом году необходимо было ориентироваться на развитие эпидемиологической обстановки. Даже с учетом стабилизации ситуации с распространением коронавируса проведение Форума в полноценном формате является невозможным. В связи с этим принято решение провести юбилейный V Московский финансовый Форум в полном объеме в 2021 году.

Дополнительная информация:

press-mff@minfin.ru

Справка:

Московский финансовый форум проходит в столице с 2016 года. Организаторы форума — Министерство финансов Российской Федерации и Правительство Москвы. В 2020 году Стратегическая сессия Мосфинфорума пройдет 8 сентября в онлайн-формате. Оператор пресс-центра мероприятия — АГТ.