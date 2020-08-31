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Bloomberg: рост цен на жилье в России грозит надуванием пузыря

Москва, 31.08.2020
#Недвижимость
#Экономика
  • Bloomberg: рост цен на жилье в России грозит надуванием пузыря

Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

В крупной строительной компании «ПИК» отметили резкий всплеск спроса на квартиры после введения новых правительственных субсидий в апреле 2020 года. Естественно, рост спроса привел к росту цен. Так, цены на недвижимость в Москве за последние три месяца выросли, по данным группы MITS, на 10%/

Необходимо отметить, что субсидии были введены одновременно со снижением процентных ставок по ипотеке. Сделано это было для того, чтобы вдохнуть жизнь в российскую экономику, которая находилась в стагнации задолго до прихода коронавируса Covid-19 и падения спроса и цен на нефть, пишет Bloomberg.

Несмотря на отсутствие роста предложения новых квартир спрос растет. Главная причина здесь – снижение процентных ставок. С учетом того, что доходы населения восстановятся не скоро, заемщикам не остается ничего иного, как брать кредиты, хотя они и не могут себе это позволить.

«Власти полагают, что закачка субсидий в ипотеку возродит экономику,- объясняет профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, предупреждающий об угрозе надувания пузыря,- но это не сработает. Для возрождения экономики необходимо увеличение доходов».

Проблема роста цен на жилье заставила высокопоставленных российских чиновников заверить президента Путина, что правительство работает над увеличением темпов и объемов строительства для обуздания роста цен, оотмечает Bloomberg.

Процентная ставка Центробанка по ипотечным кредитам в июне опустилась, по данным ЦИАН, до 7,5%, самого низкого уровня в современной истории России.

Правительственная программа ипотечных субсидий, действующая до ноября, позволит всем гражданам России при покупке квартиры в новостройке получать ипотеку под 6,5%. Самые низкие ставки по ипотеке – 2% остаются для жителей Дальнего Востока.

Количество субсидий, выданных в Свердловской области, по данным ЦИАН, выросло в первую половину года на 12% по сравнению с тем же периодом времени 2019 года, а в Новосибирской – на 8,4%.

Субсидии привели к «взрывному» росту выдачи кредитов и поэтому могут создать пузырь на рынке недвижимости. Дело в том, что далеко не все в состоянии вернуть кредиты, предостерег заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

В более богатых регионах, например, в Москве рост цен на жилье был частично вызван и ростом сбережений, который спровоцировало закрытие границ. К тому же, снижение в прошлом году процентной ставки на 2,5% мотивировало граждан к поиску альтернатив банковским вкладам.

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