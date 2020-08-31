В 2020 году столичная промышленность нарастила экспорт и вышла на новые рынки

Рост экспорта – это не только миссия ряда амбициозных столичных предприятий, стремящихся попасть на внешние рынки. Это общероссийская задача, поставленная в рамках Национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который реализуется с 2019 года. Его цель – двукратный рост экспорта российских несырьевых товаров к 2024 году до 250 млрд долларов США. Москва в этих процессах занимает одну из ключевых позиций: по итогам прошлого года столичный экспорт занял 20% в общероссийском объеме.

По данным городского Департамента инвестиционной и промышленной политики, за первое полугодие 2020 года столица уже выполнила 57,7% ключевых показателей региональных проектов по развитию промышленного экспорта и экспорта продукции АПК в рамках этого нацпроекта.

При этом пандемия, а вместе с ней закрытие границ и приостановка работы ряда промышленных предприятий стали серьезной угрозой не только для дальнейшего выхода на международные рынки, но и в принципе для выполнения уже действующих контрактов.

«Пандемийная» динамика

Хотя с первых дней периода временных ограничений, введенных в Москве и в мире, аналитики каждый месяц ждали снижения экспортных показателей, падения так и не произошло. Несырьевой неэнергетический экспорт рос от месяца к месяцу: в январе он прибавил 23,8%, в феврале +36,5%, в марте +26,1%, в апреле +102,6%, в мае +20,0% и в июне +18,9%.

«Экспорт – одно из важных направлений в структуре работы наших промышленников, его показатели стабильно растут. За первое полугодие 2020 года общий объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы вырос более чем на 39% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 15,34 млрд долларов США. Московские товары отправились в 156 стран мира. Объем экспорта промышленной продукции столицы составил 13,7 млрд долларов США, что на 40,3% больше, чем в прошлом году. А продукции агропромышленного комплекса – 1,58 млрд долларов США, рост составил 30%», – сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

При этом в первом полугодии 2019-го импортерами Москвы стали 174 страны. Однако, как отмечают эксперты, несырьевой неэнергетический экспорт в нынешнем году стал более диверсифицированным с точки зрения рынков сбыта и многообразия продукции и смог закрепить свои позиции среди постоянных государств – импортеров. Таких, как страны ЕАЭС, Европейского союза, Северной Америки и Ближнего Востока.

Вырос интерес к отдельным группам экспортных товаров. Так, Москва стала лидером среди российских регионов по экспорту косметической и фармацевтической продукции. Здесь на долю столицы приходится порядка 35% от общего экспортного объема. За перовое полугодие 2020 года экспорт только этих товаров московскими предприятиями составил 306,7 млн долларов США, что на 3,4% выше, чем годом ранее. Ее приобрели в 104 странах мира. К традиционным рынкам сбыта, в числе которых Казахстан, Узбекистан и Азербайджан, добавились и новые. К импортерам присоединились Саудовская Аравия, а также Дания, куда были отправлены лекарства, средства для волос и для макияжа глаз. Пандемия также продиктовала повышенный спрос на экспортные товары фармацевтической отрасли: антибиотики, расфасованные лекарственные средства и иммунологические продукты.

Проблема становится задачей

В числе предприятий, которым удалось быстро подстроиться под новую реальность и не потерять иностранных заказчиков ­–компания «Профотек», которая производит волоконно-оптические измерительные трансформаторы тока и электронные трансформаторы напряжения. Интерес к ее продукции за рубежом был высок и до пандемии: компания успешно реализовала проекты поставки оборудования в Казахстан, Нидерланды, Францию, Италию, Финляндию и Швейцарию. Несмотря на то, что из-за введенных ограничений часть проектов, в том числе по выходу на новые рынки Китая, Ближнего Востока, Индии, Вьетнама и Бразилии, несколько затормозились, на нынешнем этапе можно с уверенностью говорить, что бизнес адаптировался к изменившимся условиям. Так, в период пандемии компания подписала и приступила к выполнению контракта на поставку продукции в Канаду и США. Кроме того, в Швейцарии ей удалось договориться о локализации производства оптических трансформаторов, что дает возможность наладить экспорт продукции на рынки Европы и Северной Америки.

В настоящий момент объем экспорта «Профотек» за всю историю существования компании составляет примерно треть выручки и продолжает расти. В планах – расширение производства и развитие новых рынков. В первую очередь это Китай, Ближний Восток и страны Южной Америки.

Пока другие стояли

По мнению экспертов, причин для такой положительной динамики несколько. В первую очередь, это ценовое конкурентное преимущество столичной продукции на внешнем рынке и ее высокое качество.

Кроме того, если заводы Италии и Китая в пандемию не работали целый месяц, то столичные власти приложили все усилия для сохранения производственных процессов и предприняли меры, которые не подразумевали закрытие московских предприятий.

«Во время самоизоляции московские производители в отличие от европейских коллег были в состоянии обеспечивать бесперебойные поставки продукции. Ввиду скорости поставок с московскими производителями, например, предпочли работать страны ЕАЭС. Так, Москва увеличила экспорт фармацевтической продукции в республику Армения – рост составил 279,94% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Между тем важнейшим фактором, по мнению аналитиков, стало то, что московские промышленники, в отличие от своих иностранных коллег, при закупке компонентов производства в основном ориентированы на внутренний рынок. В результате после закрытия границ со сбоями в поставках комплектующих из-за рубежа столичные предприятия столкнулись в меньшей степени. В то время, как многие экспортеры продолжали работу, их коллеги из Европы испытывали дефицит, например, в комплектующих для производства бытовой техники и электрических устройств.

Ставка на страну

По оценке аналитиков Центра поддержки и развития промышленного экспорта и экспорта продукции АПК «Моспром» большое разнообразие рынков, где представлены московские экспортеры, обуславливается и тем, что столичные производители смогли быстрее сориентироваться в сложный период ограничений, увеличив объем поставок в определенные страны.

Например, объем поставок готовых текстильных изделий в Китай вырос на 6 344,89% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. На 226,62% увеличились поставки автотехники в Алжир, в Нидерланды и Бельгию на 244,18% и 197,68% больше завезли механического оборудования, техники и компьютеров. Австрия приобрела на 807,20% больше игрушек и спорт инвентаря, изготовленного столичными производителями.

Более того, сегодня Москва продает за рубеж больше, чем там покупает. По данным Центра поддержки и развития промышленного экспорта «Моспром», в последние годы несырьевой неэнергетический экспорт в Москве растет быстрее несырьевого неэнергетического импорта – примерно на 10% ежегодно.