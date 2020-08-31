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В Кремле оценили возможное использование резерва силовиков РФ в Белоруссии

Москва, 31.08.2020

Глава пресс-службы президентской пресс-службы Дмитрий Песков оценил возможное использование в Белоруссии сформированного РФ резерва правоохранителей. По словам представителя Кремля, в настоящее время об этом речи не идёт, так как положение дел в республике сейчас находится под контролем, передаёт РИА Новости.

«Президент также всячески подчёркивал, что такой резерв будет задействован только в крайней ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации, – пояснил Песков. – Но сейчас мы видим, что положение дел под контролем, и поэтому нет смысла говорить об этом».

Он также подчеркнул, что в случае, если возникнет такая необходимость, то согласие Совета Федерации не потребуется, потому что «это обязательства России, которые были ратифицированы парламентом».

Ранее в Кремле уже делали пояснения о возможном использовании правоохранителей РФ в Белоруссии. В частности, Песков подчеркивал, что Россия как не вмешивалась, так и не вмешивается во внутренние дела соседнего государства. Кроме того, Песков выражал уверенность, что Минск не столкнётся с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил Владимир Путин.

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой», – поянял Песков.

На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, пресс-секретарь президента отвечал, что не может сказать.

«Я ничего не могу сказать про вооружение…. Но вы знаете, здесь очень важно всё-таки отдавать себе отчёт, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. И собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется», – резюмировал глава пресс-службы российского лидера.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что в нашей стране по просьбе главы Белоруссии Александра Лукашенко создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии.

«Александр Григорьевич попросил меня сформировать определённый резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал», – подчеркнул он.

Как рассказал российский лидер, этот резерв будет задействован, если ситуация в соседнем государстве выйдет из-под контроля. Речь, по словам Путина, идёт о массовых беспорядках, попытках захвата зданий и поджогах.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии, на которых, согласно официальным данным уверенную победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Согласно данным ЦИК, он набрал более 80% голосов избирателей. За объединённого кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую отдали свои голоса около 10% избирателей. Сразу после объявления результатов выборов по всей стране прокатилась волна протестов, в ходе которых погибли несколько человек, сотни – пострадали, тысячи человек были задержаны.

Акции протеста в городах Белоруссии продолжаются уже четвёртую неделю подряд.

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